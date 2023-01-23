برصاصة في رأسه... امرأة تقتل زوجها بعد اتفاق بينهما!

في حادثة غريبة من نوعها، أقدمت سيّدة أميركية على قتل زوجها المصاب بمرض عضال برصاصة في الرأس وذلك بناءً على رغبته.وفي التّفاصيل، فتبيّن من خلال التحقيقات أنّ جيرارد غيلاند، عمره 77 عاماً، أبرم اتفاقاً مع زوجته، إلين غيلاند، طالباً منها أن تنهي حياته إذا لم تتحسن صحته المتدهورة.وأشارت الشرطة إلى أنّ صحّة غيلاند أصبحت سيئة للغاية، لذا أحضرت زوجته المسدس إلى المستشفى بولاية فلوريدا وتوجّهت إلى غرفته وأطلقت النار عليه.وبحسب رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش فإنّ الزوجة خططت لإطلاق النار على نفسها أيضاً ولكنها لم تستطع فعل ذلك.وعندما وصلت الشرطة إلى غرفة جيرارد، رفضت زوجته إسقاط المسدس. وبعد مواجهة لساعات تمكنت الشرطة من احتجازها ولم يتعرض المرضى والموظفون في المستشفى للتهديد.وقالت الشرطة إنّ غيلاند قد تواجه القتل العمد من الدرجة الأولى وتم نقلها إلى سجن مقاطعة فولوسيا.