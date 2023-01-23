تفوّقت على مدن العالم... الكشف عن "أقوى" مدينة سياحية في العالم

تختلف المعايير التي يتم الارتكاز عليها للحكم على نجاح مدينةٍ ما حتى تكون وجهة سياحية. فلا تقتصر على مؤشر عدد الزوار، بل تتمثّل أهم معايير المدينة الناجحة ببنيتها التحتية واستدامتها واقتصادها وكيفية تكيّفها مع تحديات جذب السيّاح واستيعاب أعدادهم الكبيرة بالتوازي مع المحافظة على جودة الحياة للمقيمين فيها.وأظهر مؤشر جديد من المجلس العالمي للسّفر والسّياحة "WTTC" أنّ العاصمة الفرنسية "باريس" أقوى مدينة في العالم من ناحية السياحة.وقد أجرت "WTTC"، وهي هيئة غير ربحيّة خاصّة بصناعة السفر ومقرّها في المملكة المتحدة، تحليلاً لبيانات السّياحة من العام 2022 لمعرفة المكان الذي أنفق المسافرون فيه غالبية أموالهم.وعند تحليل هذه البيانات، لم تأخذ القائمة بالاعتبار تذاكر المتاحف وغرف الفنادق فحسب، بل ارتكزت أيضاً على مستوى استثمارات الحكومات والشركات المحليّة والوطنيّة في المدن كوجهات سياحيّة.ومن هذا المنطلق، فقد بلغ إجمالي السّياحة الشّاملة للعاصمة الفرنسيّة 35.6 مليار دولار وهي على أهبّ استعداداتها اليوم لاستضافة الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة لعام 2024.باريس، فرنسابكين، الصينأورلاندو، فلوريداشنغهاي، الصينلاس فيغاس، نيفادامدينة نيويورك، نيويوركطوكيو، اليابانمكسيكو سيتي، المكسيكلندن، المملكة المتحدةقوانغتشو، الصين.