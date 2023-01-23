للمرة الأولى... قبرص تفرض غرامات على تسميم الطيور البرية النادرة

أفادت جماعة معنية برعاية الحيوانات في قبرص الاثنين أن السلطات المحلية أصدرت غرامات هي الأولى من نوعها على عمليات قتل طيور برية نادرة بطعوم مسمومة.

وأوضحت "بيردلايف قبرص" في بيان أن غرامات تبلغ قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو وُقَعَت الأسبوع الفائت على أحد الأفراد بعد العثور على ثلاثة طيور برية نافقة في عقار ريفي في منطقة ليماسول.

وتعود المخالفات إلى كانون الأول 2021.

كما عُثر على نسرَي "بونيلي" نادرين وصقر طويل الأرجل نافقة بالقرب من قرية دييرونا، بفضل جهاز إرسال "جي بي إس" كان أحد النسرين مزوداً إياه.

وأثبتت الأدلة التي تم جمعها وجود صلة بين نفوق هذه الطيور ونية قتلها لدى المشتبه به، إذ كان يهدف إلى "حماية الدجاج من الطيور الجارحة".

وينص القانون القبرصي على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 20 ألف يورو، أو الاثنتين معاً، لكل مخالفة من هذا النوع.