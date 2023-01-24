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ولادة نادرة في البرازيل... وزن الرضيع تخطى الـ7 كيلوغرامات! (صور)
منوعات
2023-01-24 | 06:47
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ولادة نادرة في البرازيل... وزن الرضيع تخطى الـ7 كيلوغرامات! (صور)
أنجبت سيدة في البرازيل طفلاً تخطى وزنه الـ7 كيلوغرامات.
أنجبت سيدة في البرازيل طفلاً تخطى وزنه الـ7 كيلوغرامات، في 18 كانون الثاني في منطقة بارينتينز في مستشفى "بادري كولومبو".
وبحسب المعلومات، فقد وصلت الأم، كليديان سانتوس دوس سانتوس، 27 عاما، في الأسبوع 40 من الحمل إلى المستشفى قبل يوم من موعد الولادة، أي في 17 كانون الثاني، وأنجبت الطفل بعد وقت قصير ضمن عملية قيصرية.
وتفاجأت الأم بوزن طفلها غير الاعتيادي، قائلةً :"اعتقدت أنه يزن 4 كيلوغرامات بدلاً من 7. أود أن أشكر طاقم فريق مستشفى بادري كولومبو، الذين منحوني الشجاعة وعاملوني بشكل جيد للغاية منذ مجيئي إلى هنا".
وأعلنت مستشفى بادري كولومبو أن سانتوس، وهي أم لخمسة أطفال، تتمتع بصحة جيدة وتتلقى رعاية مكثفة من فريق طب الأطفال حديثي الولادة، وأن حالة الطفل نادرة جداً وتُعدّ خطرة في معظم الحالات.
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برازيلية
برازيل
إنجاب
طفل
منطقة بارينتينز
مستشفى بادري كولومبو
كليديان سانتوس دوس سانتوس.
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