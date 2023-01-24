بعد 9 أعوام على وفاته... بريطانية تدّعي رصد زوجها الراحل في فيديو ترويجي لمطعم! (فيديو)

زعمت سيدة أنها رصدت زوجها الراحل في فيديو ترويجي لمطعم هندي، رغم أنه توفي قبل 9 أعوام.

في ادعاءٍ غريب من نوعه، زعمت سيدة بريطانية أنها رصدت زوجها الراحل في فيديو ترويجي لمطعم هندي، رغم أنه توفي قبل 9 أعوام، أي في عام 2014.

ويظهر في الفيديو زبائن يجلسون في مطعم Spice Cottage الهندي، الواقع في قرية ويستبورن غرب ساسكس، وهم يستمتعون بوجبات الطعام الّتي كان يحضرها النُدل. وانتهى المشهد بجولة من التصفيق الحارّ للموظفين.

وعلّقت السيدة لوسي واتسون على الفيديو الّذي نُشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمطعم في وقت سابق من هذا الشهر: "متى صُوّر مقطع الفيديو؟ إن زوجي الراحل وابنه يظهران في اللقطة الأولى من الفيديو".

وبدوره، فقد ردّ المطعم على السيدة معلّقاً: "مرحبًا لوسي، نأسف لسماع هذا الخبر. ولكن تم توثيق هذه اللقطات الأسبوع الماضي".

وانهالت التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، إذ لفتوا الى الغموض الغريب في هذا الموضوع. وكتب أحدهم: "لوسي واتسون نحن بحاجة إلى تحديث! هل تم العثور على جثته من قبل؟".