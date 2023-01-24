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هل أنتم من محبّي الأجبان؟... وظيفة الأحلام تنتظركم مقابل 1000 دولار

منوعات
2023-01-24 | 08:13
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هل أنتم من محبّي الأجبان؟... وظيفة الأحلام تنتظركم مقابل 1000 دولار
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هل أنتم من محبّي الأجبان؟... وظيفة الأحلام تنتظركم مقابل 1000 دولار

وظيفة الأحلام تنتظركم مقابل 1000 دولار

أعلنت شركة "Sleep Junkie" أنّها تبحث عن 5 أشخاص يحبّون الأجبان للمشاركة في دراسةٍ تسعى إلى تأكيد ما إذا كان تناولها قبل النوم يؤدي إلى الكوابيس الليلية.

وسيُطلب من الأشخاص المختارين أن يتتبّعوا نوعية نومهم ومستوى الطاقة لديهم وتقديم تقارير عن أحلامهم وكوابيسهم بعد تناول الأجبان، وذلك مقابل 1000 دولار أميركي.

ويُشار إلى أنّ الدراسة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر ويتم قبول الطلبات حتى 10 شباط.

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