خدعة بصرية... هل اللون الأعلى في الشارة الضوئية أحمر؟

نقدّم إليكم اليوم هذا الوهم البصري الذي انتشر مؤخراً بشكلٍ كبيرٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد جعل كثيرين يشكّون بأنفسهم.وفي التّفاصيل، فإن النظرة الأولى إلى اللون الأوّل أعلى الشارة الضوئية في هذه الصورة تظهر أنه أحمر، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فعندما تدقق النظر تكتشف أن اللون رمادي.وتفسيراً لهذه الخدعة البصرية المحيرة للعقل، يتوقع العقل الذي يرى شارة ضوئية أن يكون اللون فيها أحمر وليس أي لون آخر، إلّا أنّه عند التدقيق يمكن ملاحظة أن اللون الحقيقي هو رمادي، والعقل خدعك للتفكير بطريقة أخرى.وقال ناشر الفيديو إن عقلك يعمل أكثر من أجل إقناعك أنك ترى اللون الأحمر.وأنتم ماذا ترون؟