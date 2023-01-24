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الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يحذر الشباب من الأخطاء المهنية التي يرتكبها الكثيرون

منوعات
2023-01-24 | 08:59
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الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يحذر الشباب من الأخطاء المهنية التي يرتكبها الكثيرون
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الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يحذر الشباب من الأخطاء المهنية التي يرتكبها الكثيرون

الرئيس التنفيذي لشركة أوبر يحذر الشباب من الأخطاء المهنية التي يرتكبها الكثيرون

في حين أن البعض يظن أن سر النجاح يكمن في إنشاء مسار تفصيلي وخطي للهدف الوظيفي النهائي، يقول دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، إن التخطيط المفرط غير فعال ويمكن أن ينسف فرصكم في بناء حياة مهنية مرضية.

وفي مقابلة صحافية قال خسروشاهي إن "المبالغة في التخطيط لمسيرتكم المهنية هي من الأخطاء الشائعة لدى الكثير من الشباب".

واعتبر خسروشاهي أنه على الرغم من عدم وجود "خطأ" في امتلاك فكرة عامة عما تريدون تحقيقه في حياتكم المهنية، إلاّ أن تحديد فكرة "ضيقة جدًا"، تفقدكم الفرص التي يمكن أن تساعدكم على تنمية حياة مهنية أكثر سعادة ونجاحًا .

والجدير بالذكر أن خسروشاهي عمل كرئيس تنفيذي لشركة إكسبيديا لمدة 12 عامًا قبل توليه المنصب في أوبر عام 2017. وخلال فترة عمله الطويلة في إكسبيديا، قال خسروشاهي إنه تعلّم مهارات قيادية قيّمة، بما في ذلك مدى أهمية المرونة، بالإضافة إلى كونه أكثر فاعلية في التواصل.
 

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