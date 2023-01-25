اكتشاف مذهل... إبنة الـ9 سنوات تعثر على سن "ميغالودون" يعود تاريخه إلى 15 مليون عام

إبنة الـ9 سنوات تعثر على سن "ميغالودون" يعود تاريخه إلى 15 مليون عام

حققت طفلة من ولاية ماريلاند، تبلغ من العمر 9 سنوات، أكبر اكتشاف لها بعدما عثرت على سن "ميغالودون" يعود تاريخه إلى 15 مليون عام.



وفي التفاصيل، فكانت مولي سامبسون تبحث عن أسنان سمك القرش في كالفرت كاونتي كليفس عندما وجدت سنًا ضخمًا بحجم يدها. ونقلت اكتشافها إلى متحف كالفرت البحري في جزيرة سليمان، حيث أكد الخبراء أنه كان أحد أسنان الميغالودون القديمة.



وقال ستيفن جودفري، أمين المتحف لعلم الحفريات: "بناءً على المكان الذي عُثر فيه على هذا السن، فإننا نقدر أنه يبلغ من العمر حوالي 15 مليون سنة".