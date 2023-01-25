كلب يقتل صاحبه بالرصاص في حادث غريب!

كلب يقتل صاحبه بالرصاص في حادث غريب!



عُثر على صياد يبلغ من العمر 32 عامًا ميتًا في سيارته، شمال ولاية أوكلاهوما الأميركية، بعد أن داس كلبه بالخطأ على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار عليه، وفقًا لتقرير الشرطة.



وفي التفاصيل، أصيب الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه بالرصاص بعدما كان يجلس في مقعد الراكب الأمامي لشاحنته الصغيرة، ومعه معدات صيد وبندقية في المقعد الخلفي.



وبدوره، قال عضو في الشرطة: "داس كلب صاحب الشاحنة على البندقية مما تسبب في إطلاق النار عليه فتوفي متأثرًا بجروحه في مكان الحادث".