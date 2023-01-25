لعدم الإساءة إلى الموتى... المتاحف البريطانية تحظر كلمة "مومياء"

حظرت المتاحف في بريطانيا استخدام كلمة "مومياء" لوصف الرفات البشرية المصرية القديمة.



حظرت المتاحف في بريطانيا استخدام كلمة "مومياء" لوصف الرفات البشرية المصرية القديمة.

ووفق تقرير عرضته شبكة "سي إن إن"، فقد زعم مسؤولو المتاحف أنهم لا يريدون الإساءة إلى الموتى و "تقويض إنسانيتهم". بدلاً من ذلك، فمن المحبذ استخدام مصطلحات مثل "شخص محنط" أو اسم الفرد للتأكيد على أنهم كانوا في يوم من الأيام "أناساً أحياء".

وأعلنت المتاحف للشبكة الإخبارية أن استخدام المصطلحات المذكورة يمكن أن يشجع الزوار على التفكير في الشخص الذي كان حياً في يوم من الأيام.

وفي الوقت الراهن، قال متحدث عن المتحف البريطاني إنه لم يتم حظر استخدام كلمة "مومياء" كليا ولكنه يتم استخدام حاليا كلمات مثل "بقايا محنطة من ..." اسم شخص الّذي تم تحنيطه.