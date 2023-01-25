استفسار غريب... فتاة تطلب تحليل DNA للتأكد من وجود "سانتا كلوز"!

استفسار غريب... فتاة تطلب تحليل DNA للتأكد من وجود "سانتا كلوز"!



تلقت إدارة شرطة كمبرلاند، شمال بروفيدنس الأميركية، رسالةً بخط اليد من فتاة صغيرة طلبت فيها إجراء اختبار DNA لإثبات وجود سانتا كلوز.



وفي التفاصيل، طلبت الفتاة الصغيرة من الشرطة إجراء اختبار الحمض النووي "DNA" على قطعة بسكويت وجزرة تم تناولهما جزئياً وافترضت أن سانتا كلوز قد تناولهما جزئياً مع بعض حيوانات الرنة عشية عيد الميلاد. وقالت الشرطة إن بقايا الطعام أحيلت إلى وحدة علوم الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة بالولاية لتحليلها.



وقد ردّت إدارة شرطة كمبرلاند على الفتاة ببعض الأدلة التي تم الكشف عنها بالفعل لدعم وجود بابا نويل، وأكد رئيس الشرطة في الولاية، أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم إجابة على استفسار الفتاة.