بعد 70 عاماً على انقراضها... الهند بدأت بإطلاق فهود في البرية

أطلقت السلطات الهندية في البرية زوجاً من الفهود الناميبية، على ما أعلن الأحد وزير البيئة بوبندر ياداف، في إطار مشروع لإعادة إدخال هذا النوع من الحيوانات إلى الدولة الآسيوية بعد انقراضها قبل أكثر من 70 عاماً.وكتب ياداف على تويتر أن "وضع الفهدين جيد" عقب إطلاقهما في متنزه كونو الوطني بوسط الهند بعدما أمضيا فيه شهوراً داخل قفص بهدف تمكينهما من التأقلم.والفهدان اللذان يحملان اسمَي أوبان وآشا، هما أول دفعة يتم إطلاقها من ثمانية فهود وصلت من ناميبيا في أيلول/سبتمبر الفائت، عقب موافقة المحكمة العليا الهندية عام 2020 على استيراد فهود إفريقية "إلى مكان اختير بدقة" وعلى أساس تجريبي.ووصل 12 فهداً آخر إلى الهند خلال الشهر الفائت، وتأمل السلطات في أن تتكاثر الفهود بعد إطلاقها وأن يصل عددها إلى مئة في غضون عشر سنوات.وأوضحت السلطات أنّ عملية نقل فهود من ناميبيا إلى الهند هي أول عملية من نوعها تجري من قارة إلى أخرى.وكانت الهند تضم سابقاً فهوداً آسيوية، لكنّ أميراً هندياً قتل آخرها عام 1947، ثم أُعلن رسمياً عام 1952 انقراض هذا النوع.وأُطلقت فهود إفريقية، وهي نوع فرعي مختلف عن الفهود الآسيوية، في متنزه كونو الوطني المعروف بمراعيه العشبية الشاسعة ووفرة الفرائس فيه.