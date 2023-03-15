حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!

في حادثة غريبة من نوعها، أقدم رجل، عمره 45 عاماً، في اسكتلندا على محاولة سرقة شاب، عمره 17 عاماً، أمام صرّاف آلي، ليتبيّن أنّ ضحية عملية السطو كان ابنه.وفي التّفاصيل، فكان الشاب يستخدم الصراف الآلي بجانب منزله عندما هاجمه رجل مقنّع وأشهر سكّيناً في وجهه وثبّته على الحائط وطلب منه أن يعطيه المال.وأثناء المحاكمة، سرد الشاب تفاصيل الحادثة وقال إنّه تفاجأ بصوت الرجل الذي تبيّن أنه والده، فسأله: "هل أنت جاد؟ هل تعرف من أنا؟" فأجابه أنه لا يهتم.بعدها، نزع الصبي الغطاء الذي كان يرتديه والده على وجهه وسأله "ماذا يفعل"، ليرد عليه: "أنا آسف، أنا يائس".ففرّ الابن من مكان الحادث وأخبر أفراد أسرته قبل الاتصال بالشرطة، وتم القبض على الوالد واعترف بجريمته وحيازة سكين في مكان عام وتم الحكم على الأب بالسجن 26 شهراً.