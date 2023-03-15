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"نايكي" تعلن: لا أحذية من جلد الكنغر هذا العام!

منوعات
2023-03-15 | 08:07
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&quot;نايكي&quot; تعلن: لا أحذية من جلد الكنغر هذا العام!
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"نايكي" تعلن: لا أحذية من جلد الكنغر هذا العام!

"نايكي" تلبي مطالب نشطاء حقوق الحيوان بشأن الكنغر

أعلنت شركة "نايكي" أنها ستتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذيتها هذا العام، بعد أسابيع على إقدام منافستها الألمانية "بوما"على خطوة مماثلة لإنهاء ممارسة مثيرة للجدل للغاية تثير غضب المستهلكين والناشطين في مجال حقوق الحيوان.

وأوضحت "نايكي" في بيان أنها ستطرح مجموعة جديدة من أحذية كرة القدم من طراز تيمبو تسمى "تيمبو ليجيند إيليت" تحل فيها مادة صناعية خاصة بالشركة محل جلد الكنغر.

وأشارت الى أن مجموعة أحذية كرة القدم تيمبو بريميير التي كان من المقرر طرحها في السوق هذا الصيف، ستخلو أيضاً من جلد الكنغر. وأضافت أن الشركة أنهت شراكتها مع مورد جلود الكنغر الوحيد في عام 2021.

والجدير بالذكر أنّ قرار "نايكي" و "بوما" بالتوقف عن استخدام جلد الكنغر في أحذية كرة القدم هو انتصار كبير للناشطين في مجال حقوق الحيوان والبيئة.
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نايكي

كنغر

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