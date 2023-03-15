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جريمة مروعة تثير صدمة في ألمانيا... تلميذتان تعترفان بقتل زميلة لهما!

منوعات
2023-03-15 | 08:37
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جريمة مروعة تثير صدمة في ألمانيا... تلميذتان تعترفان بقتل زميلة لهما!
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جريمة مروعة تثير صدمة في ألمانيا... تلميذتان تعترفان بقتل زميلة لهما!

اعترفت تلميذتان ألمانيتان بطعن زميلة لهما تبلغ 12 عاما حتى الموت في قضية أثارت صدمة في البلاد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد فُقد أثر الضحية، واسمها لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين- وستفاليا في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء العثور على جثة لويز في اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها.

وأشار فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان 12 و13 عاماً كانتا على معرفة بالضحية لويز واعترفتا بارتكاب جريمة القتل، قائلاً: " لقد أدلتا بتصريحات حول الأمر وفي النهاية اعترفتا بالجريمة".

وبدوره، فقد رفض المدعي العام في كوبلنز ماريو مانفيلر الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمين، إذ إنّ الفتاتين دون الـ14 عاماً، وهي السن الدنيا التي يتيح القانون في البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.

وأضاف مانفيلر أن المحققين لم يعثروا بعد على السكين أو السكاكين المستخدمة في الهجوم.

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