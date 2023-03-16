وفاة طبيب صيني كشف السبب وراء تفشي وباء 'سارس' عام 2003

توفي الطبيب الذي كشف تستر الصين على انتشار وباء سارس عام 2003، عن 91 عاما، على ما أكدت أسرته الأربعاء.أثار جيانغ يانيونغ الذي كان وقتها طبيبا في مستشفى عسكري في بكين، غضب السلطات عندما أبلغ وسائل إعلام أجنبية عن محاولات الصين التقليل من شأن تفشي وباء سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)، وكشف عن وجود مئات الإصابات غير المعلنة.وقالت زوجة ابنه جيانغ كوي هونغ إن مراسم دفنه أقيمت صباح الأربعاء وأشارت لوكالة فرانس برس إلى أنه "لم يسمح لها" بحضورها، رافضة تقديم تفاصيل إضافية عن وفاته. وأبلغ عن وفاته السبت.تسبب فيروس سارس في مقتل أكثر من 800 شخص في كل أنحاء العالم، فيما تعرضت الحكومة الصينية لانتقادات دولية شديدة لتسترها في البداية على ظهور المرض في جنوب البلاد.وأمضى جيانغ في وقت لاحق ثمانية أشهر رهن الإقامة الجبرية بعد إدانته علنا حملة قمع تيان انمين عام 1989 التي نفذها الجيش على احتجاجات مطالبة بالديموقراطية قادها طلاب ما أسفر عن مقتل المئات وربما الآلاف.وأرسل جيانغ، وهو عضو في الحزب الشيوعي الصيني، رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك وين جياباو في العام 2004 تدعو إلى إعادة تقييم الحادث.وواجه الطبيب عددا من القيود قرب نهاية حياته ومُنع من السفر إلى الولايات المتحدة عام 2007 لتسلم جائزة حقوقية.