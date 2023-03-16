"سيمبوزيوم مدى المجتمعي" في الذكرى 48 لاستشهاد المناضل معروف سعد

لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد، وبرعاية الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، أقامت مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية وبالشراكة مع منتدى الفن التشكيلي في لبنان سيمبوزيوم للفن في مركز مدى المجتمعي في صيدا القديمة تحت عنوان "سيمبوزيوم مدى المجتمعي".تخلّل اليوم رسم لوحات مباشر، وعرض موسيقي لأطفال مركز مدى، ولوحات راقصة للأطفال وحضور حشد من الأهالي.استقبلت النائب الدكتور أسامة سعد وحرمه السيدة إيمان سعد، دلال شحادة مديرة برنامج الصحة النفسية للأم والطفل نيابة عن وائل قبرصلي مدير مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية، وفاتن الرواس مسؤولة مركز مدى المجتمعي.جال النائب الدكتور أسامة سعد في المركز وتعرّف على الفنانيين الحاضرين يتقدّمهم الفنان علي ناصر رئيس منتدى الفن التشكيلي، والرسامين المشاركين، أحمد خليفة، ملكة العبد، محمود سعد، لينا الجوني، مروة رئيس المينا، ميساء زبيب، أنيتا التونجي، نسرين حلاوي، زينب شلهوب، منى ضاهر، حلا ضاهر، و نادرة الحميدي.وقد تمّ توزيع شهادات تكريم للفائزين والفائزات في مسابقة الرسم التي أقيمت لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد.وتمّ تأمين السلامة العامة في المركز من قِبَل فوج الانقاذ الشعبي.