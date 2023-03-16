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الشرطة الكندية تحقق في ظروف العثور على 17 حصاناً برياً مقتولاً
منوعات
2023-03-16 | 10:25
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الشرطة الكندية تحقق في ظروف العثور على 17 حصاناً برياً مقتولاً
الشرطة الكندية تحقق في ظروف العثور على 17 حصاناً برياً مقتولاً
أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية الأربعاء أنها تحقق في ظروف العثور على 17 حصاناً مقتولاً من نوع خيول برية يمثّل رمزية ثقافية لإحدى مجموعات السكان الأصليين في غرب البلاد.
وقال العريف في الدرك الملكي الكندي جيمس غراندي في بيان إن الحيوانات "قُتلت أخيراً" وعثر عليها على أراضٍ حكومية شمال والهاشين في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
وأضاف "يبدو أنها تنتمي إلى قطيع من الخيول البرية يتردد على هذه المنطقة".
وأوضح البيان أن المعطيات المتوافرة "لا تتيح راهناً الجزم بالدافع لهذا العمل المؤلم"، مشيراً إلى أن "المحققين سيواصلون جمع كل الأدلة المتاحة والتدقيق فيها".
وحضر فريق من الأطباء الشرعيين وطبيب بيطري ومحقق من الدرك متخصص في الماشية إلى المكان الذي عثر فيه على الخيول والواقع في منطقة يصعب الوصول إليها.
وكانت جيف الحيوانات متناثرة في رقعة تبلغ مساحتها كيلومترين من الغابات والتضاريس الشديدة الانحدار، بحسب وسيلة الإعلام العامة "سي بي سي".
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