للمرة الأولى منذ 31 عاما... البولدوغ الفرنسي يطيح اللابرادور من صدارة "الكلاب الأكثر شعبية"

بعد احتكار اللقب لمدة 31 عاما، تمكن البولدوغ الفرنسي الأربعاء للمرة الأولى من إطاحة اللابرادور من صدارة ترتيب الكلاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.

ومع انتزاعه رأس التصنيف، بات كلب البولدوغ الفرنسي، الذي يُطلق عليه نادي "أميركان كينل كلوب" وتأسس عام 1884، تسمية "فرنشي" (Frenchie) الأكثر شعبية في صفوف الأميركيين.

واحتل البولدوغ الفرنسي قمة ترتيب العام 2022 الذي أُعلن عنه في بيان، متقدماً على اللابرادور ريتريفر، بعدما كان الثاني وراءه عام 2021، فيما احتفظ كلب غولدن ريتريفر بالمركز الثالث.

ووفق وكالة فرانس برس، فكان "اللابرادور اللطيف" يتبوأ الصدارة طوال 31 عاماً، فيما كان البولدوغ الفرنسي الذي أنهى هيمنته هذه السنة في المرتبة الرابعة عشرة عام 2012.

وبحسب جينا ديناردو، رئيسة منظمة "أميركان كينل كلوب" التي تُعنى بالدفاع عن الكلاب الأصيلة في الولايات المتحدة، فيعود سبب تقدّم البولدوغ الفرنسي واتساع شعبيته خلال السنوات العشر هذه إلى أن كلاب الـ"فرنشي" تتصف بأنها "مرحة ومتنوعة القدرات ومخلصة ومؤنسة".

ولأن هذا النوع النادر هو المفضل لدى النجوم الأميركيين، يعيد بعض اللصوص بيع هذه الكلاب الصغيرة الحجم بآلاف الدولارات في السوق السوداء.