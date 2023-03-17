الإدانة الأولى على الإطلاق... الحبس لشاب نزع "الواقي الذكري" بدون موافقة شريكته

اتّهم شاب هولندي يبلغ من العمر 28 عاماً بـ"التخفّي" (Stealthing) بعدما نزع الواقي الذّكري من دون موافقة شريكته.وفي التّفاصيل، فتعتبر هذه الإدانة الأولى من نوعها على الإطلاق وهي جريمة تُفسَّر بإزالة أحد طرفي العلاقة الواقي بسريّة، عندما يكون الطرف الآخر قد أعطى الموافقة على العلاقة بشرط استخدامه.وقد أمرت محكمة في روتردام بسجن الشاب ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لما يسببه هذا التصرّف من إكراه للضحية التي وضعت ثقتها به لحماية نفسها من الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً.ويُشار إلى أنّ هذه القضية الأولى من نوعها لتهمة "إزالة الواقي بدون موافقة الطرف الآخر" في هولندا. ورغم أنّ هذا المصطلح لايزال غير معروف على نطاق واسع، إلا أن التجربة شائعة الحدوث.