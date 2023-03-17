إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!

استعاد مطار شانغي بسنغافورة مكانته في الصدارة على قائمة شركة "سكايتراكس" السنوية لأفضل المطارات في العالم.وكان مطار شانغي سنغافورة في السابق على رأس قائمة "سكايتراكس" لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه.يحتضن مطار شانغي الساحر شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، حديقة فراشات، سينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.ويوفّر مطار حمد الدولي، الذي حلّ في المركز الثانية بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين.وفيما يلي أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2023 بحسب تصنيف "سكايتراكس":1- مطار شانغي، سنغافورة2- مطار حمد الدولي3- مطار طوكيو الدولي (هانيدا)4- مطار إنتشون الدولي5- مطار باريس شارل ديغول6- مطار اسطنبول7- مطار ميونيخ8- مطار زيورخ9- مطار ناريتا الدولي10- مطار مدريد باراخاس11- مطار فيينا الدولي12- مطار هلسنكي فانتا13- مطار روما فيوميتشينو14- مطار كوبنهاغن15- مطار كانساي الدولي16- مطار تشوبو سنترير الدولي17- مطار دبي الدولي18- مطار سياتل تاكوما الدولي19- مطار ملبورن20- مطار فانكوفر الدولي.