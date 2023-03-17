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إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
منوعات
2023-03-17 | 08:38
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إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
استعاد مطار شانغي بسنغافورة مكانته في الصدارة على قائمة شركة "سكايتراكس" السنوية لأفضل المطارات في العالم.
وكان مطار شانغي سنغافورة في السابق على رأس قائمة "سكايتراكس" لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه.
يحتضن مطار شانغي الساحر شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، حديقة فراشات، سينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.
ويوفّر مطار حمد الدولي، الذي حلّ في المركز الثانية بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين.
وفيما يلي أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2023 بحسب تصنيف "سكايتراكس":
1- مطار شانغي، سنغافورة
2- مطار حمد الدولي
3- مطار طوكيو الدولي (هانيدا)
4- مطار إنتشون الدولي
5- مطار باريس شارل ديغول
6- مطار اسطنبول
7- مطار ميونيخ
8- مطار زيورخ
9- مطار ناريتا الدولي
10- مطار مدريد باراخاس
11- مطار فيينا الدولي
12- مطار هلسنكي فانتا
13- مطار روما فيوميتشينو
14- مطار كوبنهاغن
15- مطار كانساي الدولي
16- مطار تشوبو سنترير الدولي
17- مطار دبي الدولي
18- مطار سياتل تاكوما الدولي
19- مطار ملبورن
20- مطار فانكوفر الدولي.
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منوعات
قطر
أفضل مطار
شانغي
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