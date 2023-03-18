بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

هزّت جريمة مروّعة محافظة اللاذقية في سوريا، إذ أقدم شاب على قتل زوجته بسلاح ناري في مزرعة يعملان بها.وبحسب المعلومات، فقد وقعت مشادة كلامية بين الزوجين أثناء تواجدهما في المزرعة قرب منزلهما في ريف اللاذقية، وذلك بسبب خلافات عائلية.ونتيجة لذلك، أطلق الزوج النار على زوجته من بندقية يقتنيها.وفي هذا الإطار نشرت وزارة الداخلية السورية بياناً عبر فيسبوك لفتت من خلاله الى أنه تمّ إبلاغ الجهات الأمنية بسماع صوت طلقات نارية من داخل المزرعة ووقوع جريمة.وبعد توجّه رجال الأمن إلى المزرعة، عثروا على الزوجة ملقاة على الأرض وغارقة بالدماء نتيجة إصابتها بطلقتين ناريتين.وعلى الرغم من إسعافها، توفيت الزوجة في المستشفى متأثرة بالإصابة.وأكّدت الوزارة في البيان أنه تم القبض على الزوج ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته، إضافة الى قنبلة وبعض الذخيرة.وأوضحت الوزارة أيضاً أن الزوج اعترف بقتل زوجته بعد إخراجها من المنزل الذي يقطنان به مع أطفالهما الأربعة ضمن المزرعة.وبحسب البيان فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وسيتم تقديم الزوج للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.