شُيّد في عام 1926... حريق هائل يدمّر مبنى البريد التاريخي في مانيلا

ذكرت السلطات الفلبينية الاثنين أن حريقاً هائلاً دمّر مبنى البريد التاريخي في العاصمة الفيليبينية مانيلا.

وأفاد المكتب الفيليبيني للحماية من الحرائق بأن أكثر من 80 مركبة إطفاء أُرسلت إلى مكان الحريق الذي اندلع الأحد.

وارتفع دخان أسود كثيف لمئات الأمتار في السماء، بينما أتت النيران على مكتب البريد المركزي في مانيلا.

واحتاج عناصر الإطفاء إلى أكثر من 7 ساعات للسيطرة على الحريق.

وأوضح مدير مكتب البريد الفيليبيني لويس كارلوس أنّ التحقيقات جارية لمعرفة السبب الكامن وراء الحريق.

وكان هذا المبنى الذي شُيّد في العام 1926، يُعتبر من "أكبر المباني" في مانيلا، على ما ذُكر في موقعه الالكتروني.

وكان دُمّر خلال الحرب العالمية الثانية عندما استعادت القوات الأميركية السيطرة على مانيلا من القوات اليابانية، قبل إعادة بنائه في العام 1946.