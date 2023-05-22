رواية "تغريبة القافر" تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

فازت رواية "تغريبة القافر" للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الـ16 في أبوظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار مع تمويل لترجمة قصته إلى الإنكليزية.وجاء إعلان فوز الرواية مساء الأحد في حفل نظّمه المشرفون على الجائزة السنوية في أبوظبي وتم بثّه بشكل إفتراضي.ومسرح أحداث "تغريبة القافر" قرية عُمانية، وتروي قصة سالم بن عبدالله، أحد مقتفي أثر الماء، الذي تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية.ويطرح الكاتب سؤالاً: "ماذا لو أن هذه المادّة التي تمنح الحياة للكائنات هي مصدر لموتها أيضًا من خلال ندرتها أو فيضانها؟".وأصبح القاسمي (49 عامًا) أول روائي عُماني يفوز بالجائزة، وله 4 روايات بالإضافة إلى 10 دواوين شعرية.وأوضح رئيس لجنة التحكيم لهذا العام الكاتب المغربي محمد الأشعري في بيان أن الرواية اختيرت "لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة هو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة".وبعد إعلان فوز روايته، بدا القاسمي متأثرًا وقال إنه لم يكن يتوقع الفوز، مضيفًا "أشارك فوزي مع زملائي في القائمة القصيرة" لأن "رواياتهم أيضًا قويّة جدًا".وتمّ اختيار الرواية من بين 6 روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر، السعودية، العراق، عُمان، ليبيا ومصر. وحصل المرشحون الستّة على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، بحسب الموقع الرسمي للجائزة.والجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وقد أطلقت في أبوظبي عام 2007، وتقوم "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" الحكومية بدعمها ماليًا.