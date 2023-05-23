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استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
منوعات
2023-05-23 | 05:55
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استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
عُثر على صحافية أرجنتينية كانت قد ندّدت بعنف الشرطة في محافظة كوريينتس شمال الأرجنتين مشنوقة في منزلها، حسبما أفادت مصادر في الشرطة، مشيرة إلى أنّها أمام جريمة قتل.
وعثر أشقّاء غريزيلدا بلانكو (45 عاماً) على جثّتها السبت في منزلها في كوروزو كواتيا على بعد 600 كيلومتر شمال بوينس آيرس. وسرعان ما تم رفض فرضية الإنتحار، بينما اعتُقل رفيق سابق للصحافية مشتبه في إرتكابه جريمة القتل، وفقاً للمصادر.
وأضاف المصدر ذاته أنّ الضحية كانت تحمل آثار ضربات، وتمّ العثور على شعر في يديها، ممّا يشير إلى أنها حاولت الدفاع عن نفسها. ولم يتم العثور على أي أثر لإقتحام منزلها.
ومن جهته، أعرب الإتحاد الأرجنتيني للعاملين في الصحافة (Fatpren) في بيان عن "قلق عميق"، مشيراً إلى أنّ "الزميلة كانت ندّدت بالإختلاسات داخل المستشفى المحلّي والسلطة السياسية والشرطة".
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