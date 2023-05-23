بسبب العنصرية... إستقالة إعلامي أسترالي بارز من برنامجه!

أثار أحد كبار الإعلاميين الأستراليين جدلاً على المستوى الوطني بعدما إستقال من برنامجه التلفزيوني على خلفية مواجهته إساءة عنصرية كونه رجلاً من السكان الأصليين تحت الأضواء.وقال الصحافي في محطة "أيه بي سي" ستان غرانت الحائز جوائز، إن هيئة الإذاعة الوطنية قدمت شكوى إلى "تويتر" بشأن "الإساءة العرقية المتواصلة" التي تعرض لها.لكنه أضاف أنّ الإعلام نفسه "يكذب ويشوه كلامي" ويصفه بأنه "مليء بالكراهية". وكان غرانت تحدث عن إضطهاد الإستعمار البريطاني للسكان الأستراليين الأصليين أثناء تغطية "أيه بي سي" لتتويج الملك تشارلز الثالث.وأعلن الصحافي البالغ 59 عامًا أنه سيغادر عمله كمقدم بعد الحلقة التالية من برنامج "كيو أيه" الذي يناقش المستجدات على قناة "أيه بي سي" الاثنين.وقال "أكتب ذلك لأن أحداً في أيه بي سي التي دعاني المنتجون فيها للمشاركة في تغطيتهم للتتويج كضيف، لم ينطق كلمة واحدة من الدعم العام. ولم يدحض أي مسؤول تنفيذي في أيه بي سي الأكاذيب التي كُتبت أو قيلت عني علنًا".وأصدر مدير الأخبار في شبكة "أيه بي سي" جاستن ستيفنز، بيانًا دعم فيه غرانت، قائلًا إنه واجه "إنتهاكات عنصرية بشعة بينها تهديدات لسلامته".