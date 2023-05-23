الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلاغ عن تمساح في نهر فرنسي... ليس حقيقياً!
منوعات
2023-05-23 | 09:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلاغ عن تمساح في نهر فرنسي... ليس حقيقياً!
بلاغ عن تمساح في نهر فرنسي... ليس حقيقياً!
إستنفرت أجهزة الإنقاذ والجهات المختصة الإثنين للإمساك بتمساح في مياه نهر دوردوني بجنوب غرب فرنسا، قبل أن يتبين لها أنه ليس حقيقياً.
فقد دعت بلدية برجراك عصر الإثنين عبر صفحتها على فيسبوك السكان إلى "تجنّب" منطقة كيه غاريغا في وسط البلدة معللة ذلك بأن طريقها قُطعت بعد "إكتشاف ما يُعتقد أنه تمساح".
وأوضحت هيئات الإنقاذ لوكالة فرانس برس أن أحد المارة اتصل بها "لأنه رأى شيئاً يشبه هذا الحيوان في النهر". وهرع العشرات من عناصر الإنقاذ إلى الموقع من بينهم غواصون، وإنضم إليهم عناصر من الدرك والمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي(الشرطة البيئية).
وإستعان العناصر المختصون بعصي طويلة وشِباك لتقريب "التمساح" المطارد بحذر إلى أن توصلوا بعد نحو ساعتين إلى إنتشاله، فتبيّن أنه مجرّد تمساح إصطناعي يزيد طوله عن مترين يشبه تماماً شكل الحيوان الحقيقي.
وأكدت البلدية أن التمساح الذي كانت تطارده "مزيف"، مرفقةً منشورها بصور تؤكد ذلك.
آخر الأخبار
منوعات
تمساح
نهر
فرنسي
التالي
استنكرت عنف الشرطة... العثور على صحافية أرجنتينية مشنوقة
تقرير يكشف... أعداد الخراف لا تزال أعلى بكثير من معدّل السكان في نيوزيلندا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:25
اليوم الأول لزيارة وفد نواب المعارضة العاصمة الفرنسية
أخبار لبنان
12:25
اليوم الأول لزيارة وفد نواب المعارضة العاصمة الفرنسية
0
أخبار دولية
04:10
وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد أن بلادها لم تقدّم أي مقابل للإفراج عن فرنسيين كانا محتجزين في إيران
أخبار دولية
04:10
وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد أن بلادها لم تقدّم أي مقابل للإفراج عن فرنسيين كانا محتجزين في إيران
0
أخبار لبنان
03:09
وفد نواب المعارضة التقى مسؤولين في الخارجية الفرنسية
أخبار لبنان
03:09
وفد نواب المعارضة التقى مسؤولين في الخارجية الفرنسية
0
أخبار دولية
02:40
وزيرة الخارجية الفرنسية تؤيد محاكمة الرئيس السوري
أخبار دولية
02:40
وزيرة الخارجية الفرنسية تؤيد محاكمة الرئيس السوري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:39
دراسة تكشف... الأشخاص البيض يظهرون تحيزاً عرقياً
منوعات
10:39
دراسة تكشف... الأشخاص البيض يظهرون تحيزاً عرقياً
0
منوعات
07:34
الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"
منوعات
07:34
الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"
0
منوعات
07:31
مليارا شخص قد يتعرّضون لموجات حر خطيرة بحلول 2100!
منوعات
07:31
مليارا شخص قد يتعرّضون لموجات حر خطيرة بحلول 2100!
0
رياضة
07:24
رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم... ولكن
رياضة
07:24
رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم... ولكن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-19
ابو الغيط بعد البيان الختامي للقمة العربية: المملكة بذلت جهدا وحققت الهدف المطلوب منها تماما وتميزت القمة بالتوافق وهناك رغبة بأن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر في حل الازمة السورية
خبر عاجل
2023-05-19
ابو الغيط بعد البيان الختامي للقمة العربية: المملكة بذلت جهدا وحققت الهدف المطلوب منها تماما وتميزت القمة بالتوافق وهناك رغبة بأن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر في حل الازمة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-21
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-21
البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب ساعة التطور إلى الوراء
0
صحف اليوم
00:07
بري لن يفتح المجلس لتكرار المسرحية... (الجمهورية)
صحف اليوم
00:07
بري لن يفتح المجلس لتكرار المسرحية... (الجمهورية)
0
صحف اليوم
00:19
ترقب لنتائج اجتماعات باسيل في باريس... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:19
ترقب لنتائج اجتماعات باسيل في باريس... (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السعودية تنجح مرة جديدة في خلق مساحة للنمو الإقتصادي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الطاقة حاضر في منتدى قطر الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المدينة المنورة تحتفي بالكتاب اليوم على طريقتها
0
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
أخبار دولية
13:25
غداة وصول رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء... هذا ما كشفه مستشار الهيئة السعودية للفضاء للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلامة أمام القضاء الأربعاء... ما هي السيناريوهات المطروحة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
سلامة أمام القضاء الأربعاء... ما هي السيناريوهات المطروحة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته
تقارير نشرة الاخبار
13:17
سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
شاطئ لبنان يدر مليارات الدولارات سنويًا
تقارير نشرة الاخبار
13:14
شاطئ لبنان يدر مليارات الدولارات سنويًا
0
أخبار لبنان
13:12
اللجان المشتركة عدّلت 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح إصدار أوراق مالية جديدة من فئات كبيرة
أخبار لبنان
13:12
اللجان المشتركة عدّلت 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح إصدار أوراق مالية جديدة من فئات كبيرة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:59
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:59
مقدمة النشرة المسائية 23-05-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
فنّ
04:22
جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
أمن وقضاء
06:26
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
3
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
اقتصاد
02:10
انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين
4
فنّ
04:59
سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
فنّ
04:59
سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)
5
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
حال الطقس
02:09
الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان
6
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
أخبار لبنان
15:55
المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب
7
فنّ
04:37
ماريو باسيل يلعب ويلهو مع ابنته: "هيدا الحبّ" (فيديو)
فنّ
04:37
ماريو باسيل يلعب ويلهو مع ابنته: "هيدا الحبّ" (فيديو)
8
أخبار لبنان
09:01
المرصد الاوروبي: مذكرة التوقيف الصادرة عن المانيا بحق سلامة رسالة.. وقضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان جديّة
أخبار لبنان
09:01
المرصد الاوروبي: مذكرة التوقيف الصادرة عن المانيا بحق سلامة رسالة.. وقضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان جديّة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More