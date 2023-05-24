وفاة مقدم البرامج السابق في "بي بي سي" رولف هاريس عن 93 عاماً

غيّب الموت عن 93 عاماً مقدّم البرامج السابق في"بي بي سي" الأسترالي رولف هاريس الذي أُدين عام 2014 بالاعتداء جنسياً على أطفال.هاريس توفي في العاشر من مايو/ أيار الحالي داخل منزله في قرية براي التي يتحدر منها، والواقعة جنوب غرب لندن، نتيجة إصابته بالسرطان، وبسبب "تقدمه في السن".وأكدت عائلته نبأ وفاته، مشيرة إلى أنه "رحل بسلام وسط عائلته وأصدقائه".وأقيمت مراسم دفنه بشكل غير علني، بعد أن كانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت أخيراً إلى أنّ سيارة إسعاف خاصة رُصدت أمام منزله.وهاريس شخصية معروفة في المملكة المتحدة، وكان بطلاً سابقاً في السباحة، وحاز رتبة الإمبراطورية البريطانية.وأنجز مقدّم البرامج السابق رسماً يظهر إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الثمانين، فيما قدّم اداءً غنائياً منفرداً في قصر باكنغهام خلال الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة عام 2012.وتولّى حتى عام 1993 تقديم برنامج "رولفس كارتون كْلُب" (Rolf's Cartoon Club)، وظهر في مقطع فيديو ضمن حملة مناهضة للاعتداء الجنسي على الأطفال بعنوان "الأطفال يعرفون كيف يقولون لا".لكن عام 2014 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وتسعة أشهر عقب إدانته بالاعتداء جنسياً بين عامي 1968 و1986 على أربعة ضحايا تراوح أعمارهم بين 8 و19 سنة. مع ذلك دأب هاريس على تأكيد براءته من هذه الاتهامات.وبُرئ في عام 2017 من اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء، وأطلق سراحه في مايو من العام نفسه.وكان هاري قد بدأ العمل في المجال التلفزيوني في بريطانيا عام 1953، ليصبح أحد أشهر المذيعين في البلاد.