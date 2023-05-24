شاب يتعرض لهجوم عنيف من تمساح... "إنها ليست نهاية العالم"

شاب يتعرض لهجوم عنيف من تمساح... "إنها ليست نهاية العالم"



تعرض شاب يُدعى "ريفيرا" ويبلغ من العمر 23 عامًا من فلوريدا لهجوم عنيف من تمساح يبلغ طوله 3 أمتار.



ومن سريره في وحدة العناية المركزة في فورت مايرز، أعرب ريفيرا عن تفاؤله بالرغم من الحادث الخطير وقال: "لم أفقد حياتي، لقد فقدت ذراعًا، إنها ليست نهاية العالم".



وروى ريفيرا ما حدث معه قائلاً: "تعثّرتُ وسقطتُ أرضاً حتّى انتهى بي الأمر في الماء."



وسرعان ما أنقذ أحد المارين ريفيرا ونقله إلى مستشفى. لكنه لم يكن من الممكن إنقاذ ذراعه التي بُترت.