الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!
منوعات
2023-05-24 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!
مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!
بعد اقل من شهرين على تعثر مزاد على مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك، أسفر مزاد جديد أقيم الثلاثاء عن بيع هذا المَعلَم الرمزي لقاء 161 مليون دولار لمجموعة شراة يقودهم المطوّر العقاري جيف غورال، على ما أعلنت الشركة المنظمة.
وأقيم المزاد في الهواء الطلق في جنوب مانهاتن، بحضور نحو مئة شخص، وسُجّل 7 شراة، بحسب ما أوضحت دار "مانيون" للمزادات لوكالة فرانس برس.
وليس جيف غورال (80 عاماً) غريباً عن "فلاتيرون" إذ يمثل 75 في المئة من مالكي الوحدات في المبنى الذي يشبه المكواة.
ويتألف "فلاتيرون بيلدينغ" من 22 طبقة تضم مكاتب، ويبلغ ارتفاعه 87 متراً، وهو يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع شارع 22 و"فيفث أفينيو" وبرودواي، وعلامته الفارقة هي كونه على شكل مثلث.
وإستغرق تشييد "فلاتيرون" عامين واُنجز بناؤه عام 1902، وتولى تصميمه المهندس المعماري دانيال بورنهام.
وبيع المبنى للمرة الأولى لقاء 190 مليون دولار في 22 آذار لأحد المستثمرين بموجب أمر من قضاء نيويورك لتسوية نزاع بين مالكيه.
لكنّ الشاري جايكوب غارليك من صندوق "أبراهام ترست" الاستثماري، لم يسدد الدفعة المقدّمة البالغ 19 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 24 آذار.
وكان يمكن أن يباع "فلاتيرون" في ضوء ذلك إلى مقدم العطاء الثاني جيف غورال الذي عرض 189,5 مليون دولار، لكنه فضّل إقامة مزاد ثانٍ.
وكان هذا المبنى ذو الهندسة المعمارية المميزة العائدة إلى مطلع القرن العشرين، مهجوراً تماماً منذ عام 2019 عندما تركته عام 2019 دار "ماكميلان بابليشرز" للنشر التي كانت آخر جهة مستأجرة فيه.
ولم يتوصل الملاّك الخمسة إلى الإتفاق على ترميمه ولا على إستخدامه. وتملك 4 شركات عقارية 75 من أسهمه، فيما تعود الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة إلى نايثان سيلفرستين.
ورفعت الشركات الأربع دعوى قضائية على سيلفرستين عام 2021، متهمة إياه بإهمال "فلاتيرون". وألزم القضاء البلدي الملاك الخمسة بيعه بالمزاد.
آخر الأخبار
منوعات
بيع
مبنى
فلاتيرون
نيويورك
المزاد
التالي
وفاة مقدم البرامج السابق في "بي بي سي" رولف هاريس عن 93 عاماً
دراسة تكشف... الأشخاص البيض يظهرون تحيزاً عرقياً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-19
في جنيف ...أسبوع من المزادات على مجوهرات يُختتم ببيع تاج مرصع بالألماس
منوعات
2023-05-19
في جنيف ...أسبوع من المزادات على مجوهرات يُختتم ببيع تاج مرصع بالألماس
0
أخبار دولية
2023-03-30
أي توجيه محتمل للاتهام لترامب في نيويورك لن يحصل قبل أسابيع
أخبار دولية
2023-03-30
أي توجيه محتمل للاتهام لترامب في نيويورك لن يحصل قبل أسابيع
0
علوم وتكنولوجيا
11:28
بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!
علوم وتكنولوجيا
11:28
بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!
0
منوعات
09:00
مقابل مبلغ خيالي... بيع ساعة لآخر امبراطور صيني في مزاد
منوعات
09:00
مقابل مبلغ خيالي... بيع ساعة لآخر امبراطور صيني في مزاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:15
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
منوعات
11:15
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
0
منوعات
10:57
بعد مصادرة هاتفها... تلميذة تشعل حريق في مدرسة الإناث في غوايانا
منوعات
10:57
بعد مصادرة هاتفها... تلميذة تشعل حريق في مدرسة الإناث في غوايانا
0
منوعات
09:54
في غوادلوب... تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية
منوعات
09:54
في غوادلوب... تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية
0
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:02
بو صعب لـ حوار المرحلة: لو استشارني "حزب الله " بخصوص المناورة التي قام بها لكنت تمنيت عليه أن أراها بلا سلاح
آخر الأخبار
16:02
بو صعب لـ حوار المرحلة: لو استشارني "حزب الله " بخصوص المناورة التي قام بها لكنت تمنيت عليه أن أراها بلا سلاح
0
أخبار دولية
10:11
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي "بغِنى" عن أزمة سقف الدين الأميركي
أخبار دولية
10:11
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي "بغِنى" عن أزمة سقف الدين الأميركي
0
أخبار لبنان
16:41
مرفأ طرابلس استقبل سفينة التدريب "عايدة 4" برعاية حمية..
أخبار لبنان
16:41
مرفأ طرابلس استقبل سفينة التدريب "عايدة 4" برعاية حمية..
0
صحف اليوم
2023-05-06
الاولوية لتأمين النصاب (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-05-06
الاولوية لتأمين النصاب (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
0
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
0
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
2
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
3
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
4
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
5
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
6
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
7
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
8
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More