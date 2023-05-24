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مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!

منوعات
2023-05-24 | 11:01
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مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى &quot;فلاتيرون&quot; الشهير في نيويورك بالمزاد!
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مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!

مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!

بعد اقل من شهرين على تعثر مزاد على مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك، أسفر مزاد جديد أقيم الثلاثاء عن بيع هذا المَعلَم الرمزي لقاء 161 مليون دولار لمجموعة شراة يقودهم المطوّر العقاري جيف غورال، على ما أعلنت الشركة المنظمة.

وأقيم المزاد في الهواء الطلق في جنوب مانهاتن، بحضور نحو مئة شخص، وسُجّل 7 شراة، بحسب ما أوضحت دار "مانيون" للمزادات لوكالة فرانس برس.

وليس جيف غورال (80 عاماً) غريباً عن "فلاتيرون" إذ يمثل 75 في المئة من مالكي الوحدات في المبنى الذي يشبه المكواة.

ويتألف "فلاتيرون بيلدينغ" من 22 طبقة تضم مكاتب، ويبلغ ارتفاعه 87 متراً، وهو يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع شارع 22 و"فيفث أفينيو" وبرودواي، وعلامته الفارقة هي كونه على شكل مثلث.

وإستغرق تشييد "فلاتيرون" عامين واُنجز بناؤه عام 1902، وتولى تصميمه المهندس المعماري دانيال بورنهام.

وبيع المبنى للمرة الأولى لقاء 190 مليون دولار في 22 آذار لأحد المستثمرين بموجب أمر من قضاء نيويورك لتسوية نزاع بين مالكيه.

لكنّ الشاري جايكوب غارليك من صندوق "أبراهام ترست" الاستثماري، لم يسدد الدفعة المقدّمة البالغ 19 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 24 آذار.

وكان يمكن أن يباع "فلاتيرون" في ضوء ذلك إلى مقدم العطاء الثاني جيف غورال الذي عرض 189,5 مليون دولار، لكنه فضّل إقامة مزاد ثانٍ.

وكان هذا المبنى ذو الهندسة المعمارية المميزة العائدة إلى مطلع القرن العشرين، مهجوراً تماماً منذ عام 2019 عندما تركته عام 2019 دار "ماكميلان بابليشرز" للنشر التي كانت آخر جهة مستأجرة فيه.

ولم يتوصل الملاّك الخمسة إلى الإتفاق على ترميمه ولا على إستخدامه. وتملك 4 شركات عقارية 75 من أسهمه، فيما تعود الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة إلى نايثان سيلفرستين.

ورفعت الشركات الأربع دعوى قضائية على سيلفرستين عام 2021، متهمة إياه بإهمال "فلاتيرون". وألزم القضاء البلدي الملاك الخمسة بيعه بالمزاد.
 

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