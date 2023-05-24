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مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!

منوعات
2023-05-24 | 11:15
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مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
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مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!

مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!

نبّه أعلى مسؤول طبي في الولايات المتحدة من أن الشبكات الاجتماعية قد تتسبب بـ"آثار ضارة جداً" على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، داعياً عمالقة التكنولوجيا في تقرير نُشر الثلاثاء إلى التحرك حيال هذه المخاطر.

ونقل بيان مرفق بهذا التقرير عن مدير هيئة الصحة العامة في الولايات المتحدة فيفيك مورثي قوله "نحن نمر بأزمة وطنية في ما يتعلق بصحة الشباب النفسية، وأخشى أن تكون وسائل التواصل الإجتماعي محركاً رئيسياً لهذه الأزمة، وهو أمر يجب أن نعالجه بصورة عاجلة".

ورأى في التقرير الواقع في 19 صفحة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات "للتوصل إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي" على الشباب، لكنّه ذكّر بأن "أدلّة كثيرة" تثبت أن هذه الشبكات يمكن أن تنطوي على عواقب سلبية.

وأوضح مورثي أن الدراسات أثبتت مثلاً وجود صلة بين إستخدام الشبكات الإجتماعية وظهور أعراض الإكتئاب. فمن خلال دفع المراهقين إلى مقارنة أنفسهم، قد تؤدي هذه المنصات إلى إضعاف إحترامهم لذواتهم.

وأكد مورثي استناداً إلى إحدى الدراسات أن الشبكات قد تشكّل خطراً على الفتيات والمراهقات أكبر من ذلك الذي تمثله على الفتيان، إذ أنهنّ عرضة للتنمر عبر الإنترنت وقد يعانين إضطرابات الأكل.

وأشار إلى أن جميع الشباب يمكن أن يتعرضوا لمحتويات "خطيرة" تُظهر أعمال عنف أو أفعالاً جنسية.

وشدد على ضرورة أن تفرض شركات التكنولوجيا "حداً أدنى للسن" للأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى شبكاتها الإجتماعية، وأن تبادر إلى إعتماد إعدادات توفر حماية أفضل لخصوصيتهم.

ويفيد نحو 95 في المئة من الشباب الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً بأنهم يستخدمون الشبكات الإجتماعية، ثلثهم "بشكل شبه دائم"، وفقًا لمركز "بيو" للأبحاث.


 

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