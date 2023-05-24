الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
منوعات
2023-05-24 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
نبّه أعلى مسؤول طبي في الولايات المتحدة من أن الشبكات الاجتماعية قد تتسبب بـ"آثار ضارة جداً" على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، داعياً عمالقة التكنولوجيا في تقرير نُشر الثلاثاء إلى التحرك حيال هذه المخاطر.
ونقل بيان مرفق بهذا التقرير عن مدير هيئة الصحة العامة في الولايات المتحدة فيفيك مورثي قوله "نحن نمر بأزمة وطنية في ما يتعلق بصحة الشباب النفسية، وأخشى أن تكون وسائل التواصل الإجتماعي محركاً رئيسياً لهذه الأزمة، وهو أمر يجب أن نعالجه بصورة عاجلة".
ورأى في التقرير الواقع في 19 صفحة أن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات "للتوصل إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي" على الشباب، لكنّه ذكّر بأن "أدلّة كثيرة" تثبت أن هذه الشبكات يمكن أن تنطوي على عواقب سلبية.
وأوضح مورثي أن الدراسات أثبتت مثلاً وجود صلة بين إستخدام الشبكات الإجتماعية وظهور أعراض الإكتئاب. فمن خلال دفع المراهقين إلى مقارنة أنفسهم، قد تؤدي هذه المنصات إلى إضعاف إحترامهم لذواتهم.
وأكد مورثي استناداً إلى إحدى الدراسات أن الشبكات قد تشكّل خطراً على الفتيات والمراهقات أكبر من ذلك الذي تمثله على الفتيان، إذ أنهنّ عرضة للتنمر عبر الإنترنت وقد يعانين إضطرابات الأكل.
وأشار إلى أن جميع الشباب يمكن أن يتعرضوا لمحتويات "خطيرة" تُظهر أعمال عنف أو أفعالاً جنسية.
وشدد على ضرورة أن تفرض شركات التكنولوجيا "حداً أدنى للسن" للأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى شبكاتها الإجتماعية، وأن تبادر إلى إعتماد إعدادات توفر حماية أفضل لخصوصيتهم.
ويفيد نحو 95 في المئة من الشباب الأميركيين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً بأنهم يستخدمون الشبكات الإجتماعية، ثلثهم "بشكل شبه دائم"، وفقًا لمركز "بيو" للأبحاث.
آخر الأخبار
منوعات
مسؤول
طبي
مخاطر
الشبكات الإجتماعية
صحة الشباب النفسية
التالي
وفاة مقدم البرامج السابق في "بي بي سي" رولف هاريس عن 93 عاماً
دراسة تكشف... الأشخاص البيض يظهرون تحيزاً عرقياً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-16
المطران عوده: أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟
آخر الأخبار
2023-04-16
المطران عوده: أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جراء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريبا عدد اللبنانيين؟
0
آخر الأخبار
2023-03-16
أ.ف.ب: مسؤول في قيادة حفتر يعلن العثور على حاويات اليورانيوم الطبيعي المفقودة في ليبيا
آخر الأخبار
2023-03-16
أ.ف.ب: مسؤول في قيادة حفتر يعلن العثور على حاويات اليورانيوم الطبيعي المفقودة في ليبيا
0
أخبار لبنان
04:54
التيار الوطني عن تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gaf : نحمّل ميقاتي وسلامة المسؤولية
أخبار لبنان
04:54
التيار الوطني عن تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gaf : نحمّل ميقاتي وسلامة المسؤولية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-23
رئيس تيك توك يؤكد أنه "واثق" من رفع حظر التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية
علوم وتكنولوجيا
2023-05-23
رئيس تيك توك يؤكد أنه "واثق" من رفع حظر التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:01
مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!
منوعات
11:01
مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!
0
منوعات
10:57
بعد مصادرة هاتفها... تلميذة تشعل حريق في مدرسة الإناث في غوايانا
منوعات
10:57
بعد مصادرة هاتفها... تلميذة تشعل حريق في مدرسة الإناث في غوايانا
0
منوعات
09:54
في غوادلوب... تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية
منوعات
09:54
في غوادلوب... تغريم مطعم لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية
0
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
منوعات
09:10
حملة قناة WeMissLebanon LBCI المبتكرة من قبل Impact BBDO تفوز بثلاث ميداليات في جوائز Caples في لندن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:02
بو صعب لـ حوار المرحلة: لو استشارني "حزب الله " بخصوص المناورة التي قام بها لكنت تمنيت عليه أن أراها بلا سلاح
آخر الأخبار
16:02
بو صعب لـ حوار المرحلة: لو استشارني "حزب الله " بخصوص المناورة التي قام بها لكنت تمنيت عليه أن أراها بلا سلاح
0
أخبار دولية
10:11
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي "بغِنى" عن أزمة سقف الدين الأميركي
أخبار دولية
10:11
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي "بغِنى" عن أزمة سقف الدين الأميركي
0
أخبار لبنان
16:41
مرفأ طرابلس استقبل سفينة التدريب "عايدة 4" برعاية حمية..
أخبار لبنان
16:41
مرفأ طرابلس استقبل سفينة التدريب "عايدة 4" برعاية حمية..
0
صحف اليوم
2023-05-06
الاولوية لتأمين النصاب (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-05-06
الاولوية لتأمين النصاب (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
0
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
0
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
05:23
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
2
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
3
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
4
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
خبر عاجل
05:02
معلومات للـLBCI: وكلاء حاكم مصرف لبنان القانونيون في فرنسا تقدموا بطعن أمام الانتربول لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر النشرة الحمراء
5
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
6
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
حال الطقس
02:01
كيف سيكون الطقس في الايام المقبلة؟
7
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
8
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More