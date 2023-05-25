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مشهد طريف... قرد يطلب إلقاء نظرة على رضيع في حديقة حيوانات (فيديو)
منوعات
2023-05-25 | 04:44
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مشهد طريف... قرد يطلب إلقاء نظرة على رضيع في حديقة حيوانات (فيديو)
في حادثة غريبة، طلب قرد في حديقة حيوانات لويزفيل الأميركية من زائرة إلقاء نظرة عن قرب على رضيعها.
ويظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، القرد "الفضولي" في حديقة الحيوانات وهو يشير إلى سيدة لرؤية طفلها البالغ من العمر 3 أشهر.
وشوهد القرد وهو ينقر بيده على قفصه الزجاجي ويشير إلى الطفل. عندها أحضر الوالدان الطفل نحو الزجاج، فاقترب القرد من نوع "الأورانغوتان" لينظر إلى الطفل، ما أدّى إلى تفاعل الموجودين في الموقع.
وزعم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الحيوان يُسمّى Amber، ويبلغ من العمر 35 عامًا وكان قد انتقل إلى حديقة حيوانات لويزفيل في عام 1996.
مصدر
آخر الأخبار
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الأورانغوتان.
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