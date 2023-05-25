سلطات كانكون المكسيكية تحظر أغان تمجّد تجار المخدرات

حظرت سلطات كانكون الواجهة السياحية للمكسيك، إقامة حفلات موسيقية وأغان تمجّد تجار المخدرات تسمى "ناركوكوريدوس" ويحقق عدد ممّن يؤديها نجاحاً عالمياً على غرار بيزو بلوما.

وأبدت رئيسة بلدية كانكون أنّا باتريسيا بيرالتا اعتراضاً تاماً على هذا النوع من الموسيقى المكسيكية التقليدية التي "تروّج بطريقة أو بأخرى للعنف".

وحظيت خطوة البلدية بترحيب من التجار وأصحاب المطاعم في كانكون التي يعد مطارها البوابة الأولى للمكسيك، فيما سُجل عام 2022 وصول نحو 9.5 ملايين سائح أجنبي عبره، بحسب مصادر رسمية.

وقال ممثل المطاعم خوليو فياريال، "توقّفنا في المطاعم منذ مدة طويلة عن بث أغان نوع ناركوكوريدوس الموسيقي لأنه يستقطب أشخاصاً عنيفين يكرسون أنفسهم لأنشطة غير مشروعة".

وكانت مدن مكسيكية أخرى حظرت هذا النوع من الموسيقى التقليدية قبل كانكون بينها سيوداد خواريز ومكسيكالي الحدوديتين مع الولايات المتحدة.