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أدين بتهريب المخدرات... السجن ست سنوات لمغني راب أميركي
منوعات
2023-05-25 | 07:13
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أدين بتهريب المخدرات... السجن ست سنوات لمغني راب أميركي
السجن ست سنوات لمغني راب أميركي أدين بتهريب المخدرات
أصدرت م قرب نيويورك حكماً بالسجن ست سنوات لمغني الراب الأميركي فيتي واب المعروف بأغنيته "تراب كوين"، عقب إدانته بتهريب المخدرات.
وكانت الشرطة الفدرالية في سيتي فيلد أوقفت ويليام جونيور ماكسويل الثاني (31 عاماً) في نهاية تشرين الاول/أكتوبر 2021 من ملعب للبيسبول في كوينز بنيويورك، حيث كان مقرراً أن يحيي حفلة ضمن أحد المهرجانات.
وأقرّ المغني بذنبه من التهم التي وُجّهت إليه في آب/أغسطس 2022 وكان ينتظر صدور الحكم في حقه.
والأربعاء، اصدر أحد القضاة في المحكمة الفيدرالية في سنترال إسليب في لونغ آيلاند الحكم على مغني الراب بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتوزيع الكوكايين، في إطار عملية اتجار كبيرة اعتُقل بنتيجتها خمسة أشخاص آخرين بينهم حارس سجن.
واشتهر فيتي واب المولود في باترسون بنيو جيرسي في نيويورك بأغنيته "تراب كوين" (2015)، التي دخلت المرتبة الثانية ضمن تصنيف "بيلبورد هوت 100" الاميركي.
وذكر القضاء الاميركي أنّ مغني الراب كان جزءاً من "شبكة وزعت أكثر من مئة كيلوغرام من الكوكايين والهيروين والفنتانيل والكراك عبر لونغ آيلاند ونيوجيرسي" ، بين حزيران/يونيو 2019 وحزيران/يونيو 2020.
ولفت بيان للمدعي العام الفدرالي أنّ المخدرات كانت تأتي من الساحل الغربي للولايات المتحدة وإلى الساحل الشرقي، من خلال عمليات بالبريد أو مخبأةً داخل مركبات.
وأشار المدعون العامون إلى أنّ عمليات المداهمة أسفرت عن استرداد نحو 1,5 مليون دولار نقداً و16 كيلوغراماً من الكوكايين وكيلوغرامين من الهيروين وحبوب الفنتانيل وعدداً من الأسلحة النارية.
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