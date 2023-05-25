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سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا
منوعات
2023-05-25 | 08:32
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سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا
سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا
أصيب شخصان بجروح طفيفة مساء الأربعاء على يد 3 رجال مقنّعين خلال عملية سطو على منزل لاعب الوسط الهولندي لنادي فالنسيا الإسباني جاستن كلويفرت، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من الشرطة الإسبانية.
وقالت الشرطة "اقتحم 3 رجال مقنعين منزلاً في بيتيرا" في الضاحية الشرقية لمدينة فالنسيا، حيث أسفرت عملية السطو عن "إصابة 2 بجروح طفيفة".
وبحسب الصحف المحلية، فإن الجريحين سيدتان، بينهما شريكة اللاعب التي استدعت الشرطة.
وفي وقت السطو، كان جاستن (24 عاماً)، نجل المهاجم الدولي السابق باتريك، مع فريقه الذي يلعب مساء الخميس مع ريال مايوركا في جزر الباليار ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.
ووفقاً للشرطة، فإن اللصوص سرقوا مقتنيات عدّة يجري راهناً تقدير قيمتها. وروت الصحف المحلية ان المقتنيات تضمّنت ساعات وأموالاً بقيمة 150 ألف يورو.
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