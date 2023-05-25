الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تعا قلّو بيزعل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متحف سرسق... "جوهرة" ثقافية لبنانية تستعيد بريقها بمعاودة إستقبال الزوار!

منوعات
2023-05-25 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متحف سرسق... &quot;جوهرة&quot; ثقافية لبنانية تستعيد بريقها بمعاودة إستقبال الزوار!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
متحف سرسق... "جوهرة" ثقافية لبنانية تستعيد بريقها بمعاودة إستقبال الزوار!

متحف سرسق... "جوهرة" ثقافية لبنانية تستعيد بريقها بمعاودة إستقبال الزوار!

تُفتَح مجدداً الجمعة أبواب متحف سرسق للفن التشكيلي في بيروت، أحد أبرز مراكز الحركة الثقافية اللبنانية، ويشكّل ترميمه رمزاً لتصميم المدينة على النهوض بعدما تسبب إنفجار مرفأ العاصمة في الرابع من آب 2020 بأضرار كبيرة فيه.

وإستلزمت إعادة تأهيل هذه التحفة المعمارية نحو 3 سنوات من العمل، بحيث إستعادت واجهتها البيضاء بقناطرها ونقشاتها الزخرفية، ونوافذها الزجاجية الملونة بالأصفر والبرتقالي، ومجموعتها الكبيرة من أعمال الفن الحديث والمعاصر.

وقالت مديرة متحف سرسق للفن التشكيلي القديم والمعاصر كارينا الحلو لوكالة فرانس برس وسط العمال المنكبين على وضع اللمسات الأخيرة "شئنا أن يكون هذا الإفتتاح هدية للمدينة، إذ أننا كمتحف إشتقنا إلى الجمهور".

وشددت الحلو على أن هذا الإفتتاح "يرمز إلى الأمل وإلى عودة الحياة الثقافية في لبنان".

وتضررت قرابة 50 من القطع الفنية الـ180 التي كانت موجودة في المتحف وقت الإنفجار.

وكان متحف سرسق الذي دُشّن عام 1961 شاهداً على تقلّبات تاريخ لبنان، على سرّائه وضرّائه، وحلوِه ومُرّه، من الحقبة الذهبية في الستينات، إلى الحرب التي شهدها لبنان بين العامين 1975 و1990، وصولاً إلى الانفجار الضخم عام 2020.

ويضم المعرض أعمالاً لفنانين لبنانيين بينهم الرسامان جورج داود قرم وجان خليفة، وللنحاتة سلوى روضة شقير.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، بلغت تكلفة ترميم متحف سرسق، وهو مؤسسة خاصة، أكثر من مليونين ونصف مليون دولار.

وتكفلت إيطاليا تمويل جزء كبير من المشروع، من خلال مبادرة "لبيروت" التي أطلقتها اليونسكو. كذلك ساهمت في التمويل وزارة الثقافة الفرنسية والتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاعات.

ووصفت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي متحف سرسق بأنه "جوهرة العمارة والحياة الثقافية اللبنانية، وهو رمز قوي للفخر والصمود لدى المجتمع البيروتي".
 

آخر الأخبار

منوعات

متحف سرسق

بيروت

لبنان

LBCI التالي
غضب نيوزيلندي من طريقة تعامل حديقة ميامي للحيوانات مع طائر كيوي
مسؤول طبي يحذّر من مخاطر الشبكات الإجتماعية على صحة الشباب النفسية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-05-24

وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-24

كهرباء لبنان: سرقة كابلات التوتر العالي من أنفاق وسط بيروت تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-22

نفّذا أكثر من ٥٠ عملية سرقة دراجة آلية و ١٠٠ هاتف خلوي من بيروت وجبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
2023-05-21

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:32

سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا

LBCI
منوعات
07:47

لمحبي أفلام الرعب... المنزل الذي ألهم "The Conjuring" يقدم تجارب التخييم

LBCI
منوعات
07:13

أدين بتهريب المخدرات... السجن ست سنوات لمغني راب أميركي

LBCI
منوعات
06:11

سلطات كانكون المكسيكية تحظر أغان تمجّد تجار المخدرات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2022-12-24

كيف سيكون الطقس في weekend عيد الميلاد؟

LBCI
فنّ
2023-05-23

خلال مؤتمر "WOFL" في الأردن... وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء نجار تكرّم المنتج صادق الصبّاح!

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-28

بايدن يصف إعلان بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه "خطير"

LBCI
فنّ
2023-04-24

ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عباءة المختارة من وليد إلى تيمور

LBCI
أخبار لبنان
07:40

من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟

LBCI
اخبار البرامج
16:11

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لبنان في عيون العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عين المصارف المراسلة على لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:39

فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..

LBCI
امن وقضاء
13:36

في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:55

دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!

LBCI
فنّ
05:54

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:56

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
خبر عاجل
14:49

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار

LBCI
خبر عاجل
15:29

بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
03:59

وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More