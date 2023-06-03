الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد التمثيل...النجم الفرنسي السابق كانتونا يخوض غمار الغناء
منوعات
2023-06-03 | 01:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد التمثيل...النجم الفرنسي السابق كانتونا يخوض غمار الغناء
النجم الفرنسي السابق كانتونا يخوض غمار الغناء
لم يكتف نجم كرة القدم الفرنسي السابق إريك كانتونا بتحقيق الأمجاد في الملاعب الخضراء، ولا بخوضه غمار السينما، بل ها هو يقتحم مجال الموسيقى أيضاً بإصداره الجمعة أغنية تسبق جولة حفلات في الخريف وألبوماً سنة 2024.
فكانتونا (57 عاماً) الذي كان يُلقّب "ذي كينغ" (الملك) عندما كان في ذروة تألقه مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي (1992-1997)، يؤدي بالإنجليزية أغنية "ذي فريندز وي لوست" (The friends we lost) التي باتت متوافرة على كل المنصات الموسيقية.
ويذوب الصوت الخشن للاعب منتخب فرنسا السابق في هذه الأغنية الكئيبة على موسيقى البيانو والآلات الوترية التي تمهّد لسلسلة حفلات موسيقية في الخريف بعنوان Cantona sings Eric (اي "كانتونا يغني إريك")، ولإصدار ألبوم سنة 2024.
وتبدأ الجولة منطقياً في مدينة مانشستر التي أصبح فيها أحد أهم لاعبي كرة القدم. ولا يزال مشجعو مانشستر يونايتد إلى االيوم يعتبرونه بطلا، ولم تتأثر هالته بركلة الـ"كونغ فو" التي وجهها لمشجع منافس في المدرجات في منتصف مباراة عام 1995 وأوقف لمدة طويلة عن اللعب بسببها.
وقال لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: هذا ما أحبه، أنا، الحفلات الحية. تتخللها بالتأكيد عيوب وحوادث كثيرة. ولكن حيث لا توجد حوادث إطلاقاً، لا توجد إطلاقاً لحظة عبقرية. وتشمل جولته بعد ذلك كلاً من ايرلندا وسويسرا وفرنسا.
وصودف أن صاحب الرقم 7 سابقاً في مانشستر يونايتد يصدر أغنيته بالتزامن مع إصدارِ مغنٍّ آخر من مانشستر هو نويل غالاغر الجمعة ألبوماً بعنوان "كاونسل سكايز" (Council Skies). ويغني غالاغر منفرداً في هذا الألبوم بعدما انفرط عام 2009 عقد فرقة "أواسيس" التي كان يشكلها مع شقيقه ليام.ويؤيد الأخوان غالاغر نادي مانشستر سيتي، خصم مانشستر يونايتد، لكنّ هذا الأمر لم يحل دون ظهور كانتونا في أغنية "وانس" المصوّرة لليام غالاغر.
وسبق لكانتونا أن غنّى مع فرقة "ديونيسوس:"، وفي أغنيات لبرنار لافيلييه أو رشيد طه.
لكّن أبرز تحوّل له بعد اعتزاله كرة القدم كان التمثيل السينمائي، ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها حتى الآن "لوكينغ فور إريك" الذي يؤدي فيه شخصيته الخاصة، وهو من إخراج كن لوتش.
وأدى كانتونا في الآونة الأخيرة في الفيلم التلفزيوني "لو كولوس أو بييه دارجيل" دوراً رئيسياً مستوحى من مسيرة لاعب الركبي السابق سيباستيان بويل الذي تعرض للاغتصاب في سن المراهقة، وقد عُرض على محطة "تي إف 1".
آخر الأخبار
منوعات
كانتونا
نجم فرنسي
كرة القدم
غناء
تمثيل
منشقون صينيون يفتتحون في نيويورك المتحف الوحيد في العالم حول تيان أنمين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-02
توأم يشارك سوياً في تمثيل منتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ19
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-02
توأم يشارك سوياً في تمثيل منتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ19
0
فنّ
2023-06-02
شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب... غناء وقبلات رومنسية (فيديو)
فنّ
2023-06-02
شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد حسام حبيب... غناء وقبلات رومنسية (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-05-30
وزير العدل رداً على ميقاتي: متمسك بموقفي ولم ولن أقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان
أخبار لبنان
2023-05-30
وزير العدل رداً على ميقاتي: متمسك بموقفي ولم ولن أقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
00:55
منشقون صينيون يفتتحون في نيويورك المتحف الوحيد في العالم حول تيان أنمين
منوعات
00:55
منشقون صينيون يفتتحون في نيويورك المتحف الوحيد في العالم حول تيان أنمين
0
منوعات
2023-06-02
لاعبة كرة السلة لمى مقدم تستقبل مولودتها الثانية في دبي (صور)
منوعات
2023-06-02
لاعبة كرة السلة لمى مقدم تستقبل مولودتها الثانية في دبي (صور)
0
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
منوعات
2023-06-02
مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!
0
منوعات
2023-06-02
طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ... "المسدس كان في خزانة مرتفعة" ولكن!
منوعات
2023-06-02
طفل يقتل ابنة الـ4 سنوات عن طريق الخطأ... "المسدس كان في خزانة مرتفعة" ولكن!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-02
وائل كفوري يعبّر عن سعادته بالزفاف الملكي الأردني: "فرحتنا جميعًا"
فنّ
2023-06-02
وائل كفوري يعبّر عن سعادته بالزفاف الملكي الأردني: "فرحتنا جميعًا"
0
امن وقضاء
2023-05-19
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
امن وقضاء
2023-05-19
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-17
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-17
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توقيف متورطين في قضية خطف السعودي... صيد ثمين في العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
توقيف متورطين في قضية خطف السعودي... صيد ثمين في العصابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
خلط للأوراق بين التيار الوطني الحر والمعارضة... فهل تعثر ترشيح أزعور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:03
خلط للأوراق بين التيار الوطني الحر والمعارضة... فهل تعثر ترشيح أزعور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من الملعب الى الشاشة... كرة القدم الإلكترونية تستقطب شباب لبنان والعالم!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 3-6-2023
0
أخبار لبنان
07:52
السفيرة الايطالية في بيروت: المطلوب أن يتحلى المسؤولون بإرادة سياسية
أخبار لبنان
07:52
السفيرة الايطالية في بيروت: المطلوب أن يتحلى المسؤولون بإرادة سياسية
0
أخبار لبنان
07:49
قبلان: هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا
أخبار لبنان
07:49
قبلان: هناك من لا يريد انتخاب الرئيس ويريد التعطيل لأخذ الفرصة في أن يكون رئيسا
0
أخبار لبنان
07:42
صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
أخبار لبنان
07:42
صفي الدين: هل يمكن لرئيس تحدٍ أياً كان هذا الرئيس أن يقوم بهذا البلد وينهض به؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
موضوع اعلان ترشيح ازعور لم يتظهر حتى الساعة من أي طرف... فما هي الاسباب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:35
موضوع اعلان ترشيح ازعور لم يتظهر حتى الساعة من أي طرف... فما هي الاسباب؟
0
أخبار دولية
01:32
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
أخبار دولية
01:32
بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:38
نادين نجيم تردّ على الشائعات... وبيان توضيحي من وكيلها القانوني بشأن حضانة طفليها!
فنّ
11:38
نادين نجيم تردّ على الشائعات... وبيان توضيحي من وكيلها القانوني بشأن حضانة طفليها!
2
أخبار لبنان
15:58
سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
أخبار لبنان
15:58
سفير لبنان في فرنسا مستهدف بتحقيق بشبهة الإغتصاب وممارسة العنف
3
حال الطقس
01:11
الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
حال الطقس
01:11
الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
4
صحف اليوم
23:43
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
صحف اليوم
23:43
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
5
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
أمن وقضاء
16:17
الجيش: إصابة مواطن نتيجة تبادل لإطلاق النار أثناء توقيف المطلوب (ج.ج) المتورط في خطف المطيري
6
خبر كاذب
03:07
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
خبر كاذب
03:07
تقرير مصور تحت عنوان "بلدية بيروت ... تصب في تل أبيب"... والبلدية توضح
7
امن وقضاء
05:24
بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)
امن وقضاء
05:24
بعملية نوعية... شعبة المعلومات تكشف هوية أفراد عصابة سرقة أسلاك وقواطع كهربائية (صورة)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
٢،٤ مليار دولار قد تذهب إلى خزينة الدولة… ولكن!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More