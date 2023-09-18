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توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟







وتذكرت كيري ستوكس أن ابنتها هولي قبّلت إخوتها الصغار وودعتهم قبل أن تغادر منزلهم في المملكة المتحدة للذهاب إلى وظيفتها في المطعم.



وكانت هولي قد انهارت في منزل صديقتها بعد تناول كعكة الأرز في المطعم، وفقاً لموقع



وكانت الوجبة الخفيفة تحتوي على الجوز، مما أدى إلى إصابة الشابة بحساسية شديدة أدت الى وفاتها.



واعتقلت الشرطة في البداية امرأة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل غير متعمد، لكن القضية أغلقت فيما بعد.



ويبدو أن لقطات الفيديو تُظهر هولي وهي تسأل مديرة المطعم عما إذا كانت كعكة الأرز تحتوي على مكسرات، فجاوبتها بأنها لا تحتوي على ذلك. كشفت إحدى الأمهات عن وفاة ابنتها المأساوية، البالغة من العمر 17 عامًا بسبب رد فعل تحسسي.وتذكرت كيري ستوكس أن ابنتها هولي قبّلت إخوتها الصغار وودعتهم قبل أن تغادر منزلهم في المملكة المتحدة للذهاب إلى وظيفتها في المطعم.وكانت هولي قد انهارت في منزل صديقتها بعد تناول كعكة الأرز في المطعم، وفقاً لموقع "ذا صن" وكانت الوجبة الخفيفة تحتوي على الجوز، مما أدى إلى إصابة الشابة بحساسية شديدة أدت الى وفاتها.واعتقلت الشرطة في البداية امرأة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل غير متعمد، لكن القضية أغلقت فيما بعد.ويبدو أن لقطات الفيديو تُظهر هولي وهي تسأل مديرة المطعم عما إذا كانت كعكة الأرز تحتوي على مكسرات، فجاوبتها بأنها لا تحتوي على ذلك.