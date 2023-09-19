الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين... مرض غامض في هذا البلد يتسبّب بسبع وفيات و59 حالة استشفاء!

منوعات
2023-09-19 | 01:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين... مرض غامض في هذا البلد يتسبّب بسبع وفيات و59 حالة استشفاء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين... مرض غامض في هذا البلد يتسبّب بسبع وفيات و59 حالة استشفاء!

غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين... مرض غامض في هذا البلد يتسبّب بسبع وفيات و59 حالة استشفاء!

تسبّب مرض غامض بوفاة سبعة أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه في وسط ساحل العاج ، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية لوكالة فرانس برس الإثنين.

وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه إنّ سبعة أشخاص توفّوا حتى اليوم من جراء هذا المرض، خمسة منهم فارقوا الحياة في المستشفى والباقيان في قرية نيانغبان الواقعة جنوب المدينة على بُعد حوالي 30 كلم.

وأضاف "لدينا ما مجموعه 59 شخصاً يتلقّون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".

وإذ أكّد أنّه لم يُعرف حتى الساعة مصدر هذا المرض، أوضح أنّ من أبرز أعراضه "القيء" و"الإسهال".

من جهته، قال إيمانويل كوامي نغيسان، رئيس قرية نيانغبان، إن "أولئك الذين ماتوا" تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاماً.

وأضاف أنّ "نحو خمسين شخصاً" نقلوا إلى "المستشفى الجامعي في بواكيه" لتلقي العلاج.

ونقل عن ممرّض قوله يوم الأحد إنّ هناك أطفالاً "يموتون".

من ناحيته قال سيليستين كواديو كوفي، وهو أحد المقرّبين من رئيس القرية، قوله إنّ العديد من السكّان يظنّون أنّ المرض سببه عصيدة ذرّة ملوّثة ببكتيريا ما.

وبحسب زيتانيك أموين ياو، وهي والدة أول طفل توفي من جرّاء هذا المرض، فإنّ ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت عصيدة وأطعمته إيّاها.

وأوضحت أنّه بعد أن تناول طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات العصيدة أصيب بإسهال، ثم "بدأ يتقيّأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان، فعدنا إلى المستشفى وطلبوا منّا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي".

بدورها فقدت أغنيس آيا كونان ابنتها، لكنّها ترفض تحميل مسؤولية وفاة طفلتها للعصيدة او للبائع، مؤكّدة أنّ بقية أطفالها تناولوا نفس العصيدة يوم الأحد ولم يصبهم أيّ مكروه.

وفي فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.
 

آخر الأخبار

منوعات

العظمى

أطفال

وهناك

المراهقين...

البلد

يتسبّب

وفيات

استشفاء!

LBCI التالي
الإمساك بدبّة في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو (فيديو)
بعد أن حاول تسلق الإسطبلات الملكية قرب قصر باكنغهام... الشاب العشريني يمَثُل أمام محكمة بريطانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-09-01

وزير الخارجية الإيراني: نقيّم بشكل ايجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض الى حالتها الطبيعية وهناك بعض الدول الاخرى التي تدخل حاليا في حالة حوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ان كان بشكل علني أو سري من اجل عودة العلاقات الى طبيعتها مع ايران

LBCI
أخبار دولية
2023-08-29

مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور جراء قصف طال مساكن

LBCI
أخبار سياسية
2023-08-23

عون: حلفاء سياسيون التزموا الصمت وبقينا وحدنا في المعركة ضد الفساد.. باسيل: التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ وفي الكحالة

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-21

ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:19

جثمان الفنان فرناندو بوتيرو يُعرض في بلده كولومبيا قبل دفنه في إيطاليا

LBCI
منوعات
02:05

الإمساك بدبّة في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو (فيديو)

LBCI
منوعات
01:33

بعد أن حاول تسلق الإسطبلات الملكية قرب قصر باكنغهام... الشاب العشريني يمَثُل أمام محكمة بريطانية

LBCI
منوعات
15:51

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-10

كيف تتجنب اصفرار الأسنان أثناء تنظيفها؟

LBCI
فنّ
2023-09-17

هذا هو الفنان الذي استحق جائزة الموركس عن أفضل شارة مسلسل لهذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
09:47

مراهق اغتصب ابنة الـ8 سنوات ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفته... وبعد اطلاقه هذا ما فعله!

LBCI
حال الطقس
2023-09-10

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

في الجنوب تقاعس القضاء يخلق "نقزة" بين الناس لا حلّ لها سوى محاسبة القتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ميقاتي في نيويورك ولقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يكون منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية من نصيب الكاتب امين معلوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل ينفجر ملف النازحين في وجه أوروبا عبر لبنان وقبرص؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!

LBCI
امن وقضاء
10:29

خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه

LBCI
منوعات
09:55

بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!

LBCI
خبر عاجل
09:12

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد

LBCI
فنّ
09:07

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!

LBCI
فنّ
05:21

زوج نور عريضة في ظهورٍ نادر... الجمهور يعرفه من صوته فقط! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
10:04

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More