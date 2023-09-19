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سرقوا حساب الفيسبوك الخاص بها واستولوا على صورها الخاصة ومعلوماتها الشخصية...وهذا هو السبب!
منوعات
2023-09-19 | 04:06
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سرقوا حساب الفيسبوك الخاص بها واستولوا على صورها الخاصة ومعلوماتها الشخصية...وهذا هو السبب!
سرقوا حساب الفيسبوك الخاص بها واستولوا على صورها الخاصة ومعلوماتها الشخصية...وهذا هو السبب!
تقول شابة تبلغ من العمر 20 عاماً إن قراصنة استولوا على حسابها على فيسبوك لنشر إعلانات سيارات مزيفة، مستخدمين ملفها الشخصي، وفقاً لموقع
"ديلي ميل"
.
وتقول إيلي وايت تورنر إن خبير وسائل التواصل الاجتماعي لم يستطع استعادة حسابها بعد أن سرق المحتالون ملفها الشخصي الذي أنشأته منذ خمس سنوات، واستخدموه كمنصة بيع، بإعلانات غير مشروعة تزعم أنها تقدم سيارات بسعر رخيص. كما أنها حاولت التواصل مع "فايسبوك" مباشرةً لكنهم عجزوا عن استرداد الحساب.
ويعدّ الحساب الشخصي للسيدة تورنر المليء بالصور الشخصية والذكريات العائلية الخاصة وتفاصيل الاتصال الشخصية، من بين الملفات التي تم جرها إلى عملية الاحتيال، والتي تحدث بعد النقر على إعلان سيارة.
وتم نشر أكثر من 220 قائمة مزيفة على ملف تورنر الشخصي باستخدام صور سيارات مستعملة.
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