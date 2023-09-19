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"إذا كنت تقرأ هذه الرسالة فهذا يعني أنني مت".... وفاة مؤثرة بسرطان الثدي وهذا ما قالته لمتابعيها!

"إذا كنت تقرأ هذه الرسالة فهذا يعني أنني مت".... وفاة مؤثرة بسرطان الثدي وهذا ما قالته لمتابعيها!





وكانت قصتها حزينة ومؤلمة، حيث إنها في غضون أسبوع، أجهضت جنينها، وتم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي غير القابل للشفاء، بحسب موقع



ونشرت نيومان رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها: "إذا كنت تقرأ هذه الرسالة، فهذا يعني أنني مت. لقد عشت 5 سنوات ونصف في السرطان، وهذا ليس سيئًا بالنسبة للمرحلة الرابعة من سرطان الثدي".



كما دعت متابعيها للاستمتاع بالحياة الى أقصى الحدود. استحوذت المؤثرة البالغة من العمر 35 عامًا على قلوب البريطانيين عندما تحدثت عن رحلتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في سن الثلاثين فقط.وكانت قصتها حزينة ومؤلمة، حيث إنها في غضون أسبوع، أجهضت جنينها، وتم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي غير القابل للشفاء، بحسب موقع "ذا صن" ونشرت نيومان رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها: "إذا كنت تقرأ هذه الرسالة، فهذا يعني أنني مت. لقد عشت 5 سنوات ونصف في السرطان، وهذا ليس سيئًا بالنسبة للمرحلة الرابعة من سرطان الثدي".كما دعت متابعيها للاستمتاع بالحياة الى أقصى الحدود.