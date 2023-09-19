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ثعبان طوله 11 قدمًا تسلل عبر نافذته وحاول غرس أسنانه في ذراعه... إليكم ما حدث!

منوعات
2023-09-19 | 07:07
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ثعبان طوله 11 قدمًا تسلل عبر نافذته وحاول غرس أسنانه في ذراعه... إليكم ما حدث!
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ثعبان طوله 11 قدمًا تسلل عبر نافذته وحاول غرس أسنانه في ذراعه... إليكم ما حدث!

ثعبان طوله 11 قدمًا تسلل عبر نافذته وحاول غرس أسنانه في ذراعه... إليكم ما حدث!

تعرض رجل لهجوم من قبل ثعبان يبلغ طوله 11 قدمًا، تسلل عبر نافذته وحاول غرس أسنانه في ذراعه.

ويدعو روب بيرن، الذي أصيب بجروح طفيفة، أصحاب الثعابين إلى أن يكونوا أكثر مسؤولية، حيث أبلغت خدمة الإطفاء عن زيادة في نداءات هروب الثعابين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وهاجمه الثعبان الذكر بعد أن تسلق عبر نافذة المعهد الزجاجي الخاص به، وقال: "لقد جرحت أنيابه ذراعي وسحبت الدماء أثناء محاولته غرس أسنانه في ذراعي".

وأضاف السيد بيرن، من بيشوبستوك في هامبشاير، أن الوضع كان من الممكن أن يكون "أسوأ بكثير" لو لم يتفاعل بسرعة.

وتم القبض على الثعبان وهو موجود حاليًا في مركز رعاية الزواحف في تونبريدج في كينت، ولم يتقدم المالك بعد للمطالبة به.
 

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