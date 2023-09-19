حوصر بالفيضان وكاد أن يختنق... انقاذ رجل عالق بسيارته المغمورة بالمياه (فيديو)

حوصر بالفيضان وكاد أن يختنق... انقاذ رجل عالق بسيارته المغمورة بالمياه (فيديو)



خاض ضابط شرطة في أتلانتا بالولايات المتحدة، المياه التي وصلت إلى محيط خصره، لإنقاذ سائق سيارة محاصر في مياه الفيضانات.



وكان الضباط يتعاملون مع سلسلة من حالات الطوارئ الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي حدثت إحداها عندما صادف الضابط سيارة سيدان مغمورة جزئيًا بالسائق ولا يزال السائق بداخلها.



وبهدف انقاذ السائق، كسر ضابط الشرطة زجاج النافذة وتمكن برفقة أحد رجال الإطفاء من نقله إلى برّ الأمان.



وقالت إدارة شرطة أتلانتا إن المياه كانت "عميقة للغاية لدرجة أنه تم رفع السيارة عن الأرض ولم يكن من الممكن فتح أبوابها".