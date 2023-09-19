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إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)
منوعات
2023-09-19 | 10:29
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إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)
إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)
التقطت امرأة من فلوريدا مقطع فيديو ظهر فيه رجال عدّة ومن بينهم زوجها، وهم يحاولون إنقاذ سمكة قرش ضخمة على شاطئ فلوريدا وإعادتها إلى الماء بعد أن كانت عالقة في الرمال.
ومن جهتها، قالت المرأة إنه "بعد بضع ثوانٍ من رؤية سمكة القرش العالقة في الرمال وهي تكافح من أجل العودة إلى الماء، سارع زوجها واثنان من الرجال الآخرين لمساعدتها".
وظهر الرجال في الفيديو وهم يحاولون الإمساك بزعنفة الذيل ويسحبون بها نحو المياه.
وبدورها، أظهرت سمكة القرش أسنانها القاتلة والغريبة وقضمت الهواء مرات عدّة.
وأضافت المرأة إنه "بعد محاولات عدة، تمكنوا من سحبها إلى المياه العميقة وإنقاذها".
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