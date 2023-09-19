الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)

منوعات
2023-09-19 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو &quot;مرعب&quot; يوثق المشهد! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)

إنقاذ سمكة قرش ضخمة عالقة في الرمال على أحد الشواطئ... ومقطع فيديو "مرعب" يوثق المشهد! (فيديو)

التقطت امرأة من فلوريدا مقطع فيديو ظهر فيه رجال عدّة ومن بينهم زوجها، وهم يحاولون إنقاذ سمكة قرش ضخمة على شاطئ فلوريدا وإعادتها إلى الماء بعد أن كانت عالقة في الرمال.

ومن جهتها، قالت المرأة إنه "بعد بضع ثوانٍ من رؤية سمكة القرش العالقة في الرمال وهي تكافح من أجل العودة إلى الماء، سارع زوجها واثنان من الرجال الآخرين لمساعدتها".

وظهر الرجال في الفيديو وهم يحاولون الإمساك بزعنفة الذيل ويسحبون بها نحو المياه. 

وبدورها، أظهرت سمكة القرش أسنانها القاتلة والغريبة وقضمت الهواء مرات عدّة.

وأضافت المرأة إنه "بعد محاولات عدة، تمكنوا من سحبها إلى المياه العميقة وإنقاذها".
 
لمشاهدة الفيديو اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

منوعات

إنقاذ

عالقة

الرمال

الشواطئ

ومقطع

فيديو

"مرعب"

المشهد

LBCI التالي
بعد أن حاول تسلق الإسطبلات الملكية قرب قصر باكنغهام... الشاب العشريني يمَثُل أمام محكمة بريطانية
توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-12

"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-07

أكثر من 150 عنصراً يحاولون إنقاذه... إصابة مستكشف كهوف بنزيف في البطن على عمق أكثر من ألف متر! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-04

لن تصدقوا المشهد... فيديو مرعب لامرأة ألقتها الرياح أرضا بشكل عنيف! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-29

على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:37

قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

LBCI
منوعات
11:30

بطريقة غريبة وغير تقليدية... زوجان يربيان 13 طفلًا مزيفًا استعدادًا للأبوة الحقيقية! (صور)

LBCI
منوعات
11:16

الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
منوعات
09:28

اعتمرها عندما أدى "مونواك" للمرة الأولى... قبعة لمايكل جاكسون مطروحة للبيع في مزاد باريسي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:39

الأفراح في ديار سعد رمضان... من عقد خطوبته؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-09-18

مراهق اغتصب ابنة الـ8 سنوات ثم هددها بقتلها ودفنها إذا كشفته... وبعد اطلاقه هذا ما فعله!

LBCI
منوعات
2023-09-05

لم يتمكن من الوقوف بشكل مستقيم وبدا حائراً... "الأسد الأكثر وحدة في العالم" يخطو خطواته الأولى في البرية! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-17

ما هي جائزة الموركس دور التي حصل عليها مغني الأوبرا Placido Domingo؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:38

ميقاتي في نيويورك... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

LBCI
أخبار لبنان
07:34

اعتصام لعدد من المضمونين أمام مركز الصندوق الوطني للضمان دفاعا عن حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
07:01

حجار يجول على مركز تأمين حقوق المعوّقين في منطقة الحدت

LBCI
أخبار لبنان
03:32

ابراهيم من دار الفتوى: الحوار الداخليّ هو الأهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

في الجنوب تقاعس القضاء يخلق "نقزة" بين الناس لا حلّ لها سوى محاسبة القتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:50

انتحار ممثلة تركية شهيرة... طلقة في الرأس أنهت حياتها!

LBCI
منوعات
15:51

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

LBCI
خبر عاجل
08:36

معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة

LBCI
خبر عاجل
08:11

الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:53

في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 19-09-2023

LBCI
فنّ
04:39

الأفراح في ديار سعد رمضان... من عقد خطوبته؟ (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More