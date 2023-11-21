الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
والدته رفضت علاقة الحبّ "المُحرّمة"... فأعطته حبيبته مهلة لقتلها وما حدث بعدها كان صادما!
منوعات
2023-11-21 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
والدته رفضت علاقة الحبّ "المُحرّمة"... فأعطته حبيبته مهلة لقتلها وما حدث بعدها كان صادما!
اتُهمت مراهقة أميركية كانت قد اختفت مع رجل ثلاثيني، بقتل والدته بعدما شعرت أنها "تتدخل" في علاقتهما.
وجاء في تقارير القضية أن كايتلين كونز، 17 عامًا، من كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، قتلت نيكول جونز، 53 عامًا، بعد أيام قليلة من هروبها من منزلها الحاضن لمقابلة حبيبها جوناثان البالغ من العمر 33 عامًا.
وكان جونز، الذي أدين بتعريض الأطفال للخطر ونشر مواد فاحشة، على علاقة بكونز قبل إدانته، لكنه استمر في مقابلتها بشكل غير قانوني بعد ذلك.
وفي يوم وقوع الجريمة، مرّ جونز على حبيبته القاصر كايتلين الّتي كانت تنتظره في أحد المطاعم، ثم توجها إلى منزله. بعدها، أمرته بقتل والدته الّتي كانت تعارض علاقتهما، وأعطته 5 ساعات للقيام بذلك.
بدوره، لم يستطع جونز تنفيذ الجريمة بحق والدته، على الرغم من منحه ساعة إضافية، ما أدّى إلى أخذ كايتلين الأمور على عاتقها و"ضربت" الأم بحجر قبل خنقها.
وبعد الهجوم العنيف الّذي وقع في نيسان، فرّ الحبيبان عبر الحدود الجنوبية إلى المكسيك وأعقب ذلك عملية مطاردة واسعة النطاق قامت بها سلطات الولايات المتحدة. وتم تعقبهما إلى المكسيك قبل العثور عليهم في أهومادا، تشيهواهوا، بعد شهر في أيار.
ويُذكر أنه على الرغم من كونها تبلغ من العمر 17 عامًا، إلا أنه يتم التعامل مع كايتلين كشخص بالغ في القضية، وقد تم اتهامها بالقتل العمد والتلاعب بالأدلة وإساءة استخدام الجثة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
قتل
مراهقة
والدة
حبيب
الولايات المتحدة
الفرار
المكسيك
خنق
ضرب
حجارة.
التالي
لهذا السبب المزعج... تركت أم أطفالها وقررت النوم في الحمام!
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
09:31
ضرب موظفة مطعم بطفاية حريق... جريمة قتل مروّعة وهذه تفاصيلها!
منوعات
09:31
ضرب موظفة مطعم بطفاية حريق... جريمة قتل مروّعة وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
2023-11-16
غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!
منوعات
2023-11-16
غلّفها بأكياس من البلاستيك ووضعها في الثلاجة... امرأة ثلاثينية ضحيّة جريمة قتل مروّعة على يد حبيبها!
0
أخبار لبنان
2023-11-06
بو حبيب عن قتل اطفال ومدنيين في جنوب لبنان: جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل
أخبار لبنان
2023-11-06
بو حبيب عن قتل اطفال ومدنيين في جنوب لبنان: جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة اسرائيل
0
منوعات
2023-11-05
جريمة مأساوية... رجل يتهم بقتل والدته المسنّة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-05
جريمة مأساوية... رجل يتهم بقتل والدته المسنّة وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:28
رسالة كتبها نابوليون خلال حملته على موسكو مطروحة للبيع في مزاد
منوعات
07:28
رسالة كتبها نابوليون خلال حملته على موسكو مطروحة للبيع في مزاد
0
منوعات
07:15
ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس بيعت في مزاد لقاء مبلغ خيالي!
منوعات
07:15
ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس بيعت في مزاد لقاء مبلغ خيالي!
0
منوعات
06:44
لهذا السبب المزعج... تركت أم أطفالها وقررت النوم في الحمام!
منوعات
06:44
لهذا السبب المزعج... تركت أم أطفالها وقررت النوم في الحمام!
0
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
0
أخبار دولية
2023-10-03
ملك إسبانيا يكلف بيدرو سانشيز تشكيل حكومة
أخبار دولية
2023-10-03
ملك إسبانيا يكلف بيدرو سانشيز تشكيل حكومة
0
رياضة
2023-10-29
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
2023-10-29
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
0
منوعات
2023-09-07
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
2023-09-07
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
0
امن وقضاء
04:39
كيف استهدف فريق الميادين؟
امن وقضاء
04:39
كيف استهدف فريق الميادين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
0
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
2
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
3
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
4
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
5
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
6
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
7
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
8
أخبار لبنان
13:38
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:38
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More