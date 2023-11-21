ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس بيعت في مزاد لقاء مبلغ خيالي!

بيعت في مزاد لقاء 675 ألف دولار ملابس مسرح وغيتار وقطع مجوهرات وأغراض كانت تعود لنجم الموسيقى والموضة برينس الذي توفي سنة 2016، على ما أفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات الاثنين.ومن بين هذه القطع الـ164 التي كان يحوزها رجل أعمال فرنسي، قميص أبيض مع كشكش بيع بأكثر من 33 ألف دولار، وقلادة صليب كبيرة وغيتار تم شراؤهما بعشرات آلاف الدولارات.وأُقيم المزاد عبر الإنترنت بين 25 تشرين الأول و16 تشرين الثاني. وأفادت دار "آر آر أوكشن" للمزادات التي سبق أن نظّمت مزاداً على مقتنيات برينس عام 2018، وكالة فرانس برس الاثنين، أنّ المزاد حقق 675 ألف دولار.وكان نائب رئيس الدار روبرت ليفينغستون قال الأسبوع الفائت إنّ الأسعار التقديرية لمقتنيات برينس التي ستُباع ضمن "فاشن أوف برينس أوكشن" ("مزاد موضة برينس") تراوح بين 300 و400 ألف دولار.وأضاف "إنّ الأمر مذهل لنا، فهذه المجموعة حظيت باهتمام كبير (...) وهي تأتي في إطار تكريم برينس، أسطورة الموسيقى وأيقونة الموضة".وكانت المجموعة بأكملها بحوزة رجل أعمال فرنسي كان على مدى عشرين عاماً مقرّباً من برينس، بحسب "آر آر أوكشن".وكان هذا الرجل المتحدر من باريس والذي ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّه يدعى برتران بريلوا، أقنع المقربين من الفنان الأميركي الذي توفي عن 57 عاماً، بأنه كان في آن عبقرياً موسيقياً وأيقونة في الموضة.وابتاع بريلوا ملابس ومجوهرات واكسسوارات لبرينس وقام بتجميعها.ومن بين هذه الأغراض، القميص الحريري الأبيض ذو الكشكش الذي ارتداه برينس في 28 كانون الثاني 1985 خلال احتفال أميركان ميوزك أوورد في لوس أنجليس. وأدّى مغني الروك آنذاك أغنيته الشهيرة "بوربل رين" ضمن جولة موسيقية كبيرة ضمت 98 حفلة موسيقية في أميركا الشمالية قبل نحو 40 سنة.وبيعت القميص في المزاد لقاء 33219 دولاراً، فيما بيع غيتاره "بلو شكتر كلاود" بـ64514 دولاراً وحذاؤه الأزرق ذو الكعب العالي مقابل 24079 دولاراً.وتُعدّ آلات النجوم ومقتنياتهم من الأغراض المرغوبة في المزادات، إذ كانت دار "جوليان" باعت الأسبوع الفائت في ناشفيل غيتاراً لكورت كوبين بأكثر من 1,5 مليون دولار وغيتاراً آخر لإيريك كلابتون بحوالي 1,3 مليون دولار.