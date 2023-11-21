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السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام
منوعات
2023-11-21 | 09:16
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السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام
السجن 12 عاماً لتاجر بحيوانات برية في فيتنام
أصدرت محكمة في هانوي الاثنين حكماً بالسجن اثني عشر عاماً على رجل دينَ بتهريب قرن وحيد قرن وعاج فيل إلى فيتنام، على ما أفادت منظمة غير حكومية مُدافعة عن البيئة.
وقالت نائبة رئيس المنظمة بوي ثي ها إنّ منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام "راضية جداً لفرض عقوبات شديدة (...) على مَن يتاجرون بالحياة البرية".
وتابعت "لن يُردَع هؤلاء إلا من خلال تشديد العواقب القانونية".
وكان نينه با دين (36 سنة) أوقف في نيسان الفائت في مطار هانوي الدولي.
واستعان به شخص لم تُعرف هويته لتسليم طردين من أنغولا يحتويان على قرن وحيد قرن يزن 12 كيلوغراماً وعاج فيل بزنة 5 كيلوغرامات، بحسب بيان نشرته منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام.
وتم ضبط أحد الطرود خلال عبوره قطر.
وتعد فيتنام مركزاً وسوقاً رئيسية للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، فيما يندد الخبراء منذ مدة طويلة بتقصير السلطات في ضبط عمليات مماثلة.
وثمة معتقدات في فيتنام والصين تشير إلى أنّ مسحوق قرن وحيد القرن يساهم في معالجة أمراض عدة.
وصودر منذ العام 2018 عاج وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرون لحيوانات وحيد القرن يتخطى وزنها 60 طناً في الموانئ الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته منظمة التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام عام 2021.
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