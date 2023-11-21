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بدأ بقيادة السيارات في هذا العمر الصغير...تعرفوا على أصغر متسابق في العالم! (فيديو)

بدأ بقيادة السيارات في هذا العمر الصغير...تعرفوا على أصغر متسابق في العالم! (فيديو)







ووقع ألكسندر من بولندا، في حب القيادة، بعد أن اشترى له والداه سيارة صغيرة للطرق الوعرة عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.



وبحسب موقع



ومنذ أن أصبح خلف عجلة القيادة، شارك ألكسندر بشكل تنافسي في أكثر من 10 أحداث لرياضة السيارات، حيث وصل إلى سرعات تزيد عن 85 ميلاً في الساعة.



وهو يمارس القيادة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع مع والده ومع مدرب في فريق بارولين للكارتينغ.



وحصل ألكسندر على المركز الأول على منصة التتويج في بطولة كأس جمهورية كوريا للكارتينغ في بولندا هذا العام. كما يحلم بالمنافسة إلى جانب كبار المتسابقين في بطولة العالم للراليات والفورمولا 1. بدأ ألكسندر بيليكانسكي قيادة السيارات عندما كان في السابعة من عمره، وأصبح الآن أحد أصغر سائقي الراليات في العالم.ووقع ألكسندر من بولندا، في حب القيادة، بعد أن اشترى له والداه سيارة صغيرة للطرق الوعرة عندما كان عمره ثلاث سنوات فقط.وبحسب موقع "ذا صن" ، انتقل الصبي من الاستمتاع بركوب سيارات الـ "كارت" عالية السرعة، كراكب في السيارة مع والده ماريوس، إلى المنافسة في السباقات الكبيرة.ومنذ أن أصبح خلف عجلة القيادة، شارك ألكسندر بشكل تنافسي في أكثر من 10 أحداث لرياضة السيارات، حيث وصل إلى سرعات تزيد عن 85 ميلاً في الساعة.وهو يمارس القيادة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع مع والده ومع مدرب في فريق بارولين للكارتينغ.وحصل ألكسندر على المركز الأول على منصة التتويج في بطولة كأس جمهورية كوريا للكارتينغ في بولندا هذا العام. كما يحلم بالمنافسة إلى جانب كبار المتسابقين في بطولة العالم للراليات والفورمولا 1.

















