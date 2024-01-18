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أطلق الريح فأشعل النار في مؤخرته... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
منوعات
2024-01-18 | 10:28
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أطلق الريح فأشعل النار في مؤخرته... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
أطلق الريح فأشعل النار في مؤخرته... إليكم ما حصل معه! (فيديو)
بعد أن أطلق الريح، حاول رجل صيني إشعال الغازات التي خرجت من جسمه، الا أن النتائج جاءت عكسية بعد أن أشعل النار في سرواله عن طريق الخطأ، كما يظهر في اللقطات التي انتشرت على الإنترنت.
ويظهر مقطع فيديو بن توزي من مقاطعة غيلين مستلقيا على سريره بينما يستعد "لإضافة الوقود إلى النار"، وفق ما نقل موق
نيويورك بوست
.
وقام صديق بن برفع الولاعة وإشعالها بالقر من مؤخرة صديقه.
وأشعلها بشكل صحيح مما أدى إلى إنشاء كرة نارية ضخمة أشعلت النار في بنطال بن.
وانتهي المقطع بتدحرج الشاب على السرير في حالة من الذعر وهو يربت على مؤخرته المشتعلة في محاولة لإطفاء النار.
ولحسن الحظ، تمكن في النهاية من إطفاء الحريق قبل أن ينتشر.
ووفقًا لموقع Science Illustrated، يحدث تفاعل الألعاب النارية عندما يتفاعل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون الموجود في الغازات مع النار لتكوين لهب، تمامًا مثل صب البنزين على النار.
وجاء في المنشور: "اعتمادًا على كمية الألياف المستهلكة، يمكن أن يتراوح محتوى الهيدروجين في انتفاخ البطن بين 8% و63%... ويشكل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون معًا حوالي 75٪ من الريح النموذجية. وعندما تمتزج الغازات مع أكسجين الهواء، فإنها تشكل كوكتيلًا قابلاً للاشتعال.
ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم محاولة تكرار هذا "العرض" الناتج عن انتفاخ البطن لأنه قد يؤدي إلى التضحية بالنفس عن غير قصد.
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